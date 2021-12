Tối 24-12, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức sự kiện Hội đèn lồng Hội An 2022 với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An".



Đây là một trong số các hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình "Hội An chào năm mới 2022", nhằm kích cầu du lịch sau khoảng thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Từ cuối giờ chiều 24-12, du khách ở các địa phương lân cận tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bắt đầu đổ về các ngã đường của TP Hội An khiến phố cổ này trở nên rất sôi động. Tại một số tuyến đường trong khu phố cổ như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng…, nhiều thời điểm du khách đứng ken kín lối đi.

Du khách đổ về Hội An trong đêm Giáng sinh

Khắp các nẻo đường trong khu phố cổ, hàng ngàn chiếc đèn lồng đủ sắc màu được trang trí lung linh, huyền ảo. Cầu An Hội được sử dụng làm sân khấu cho đêm hội đèn lồng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Chị Phạm Trần Kim Nghi (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết khi biết tin TP Hội An mở loạt các sự kiện đặc sắc, chị liền cùng bạn bè đến tham quan. Trong đêm hội đèn lồng, hàng ngàn chiếc đèn được trưng bày trên nhiều đường phố và chương trình văn nghệ đặc sắc khiến chị rất thích thú.

"Tôi rất thích TP Hội An, sau nhiều tháng giãn cách xã hội nên khi biết tin Hội An tổ chức các chương trình du lịch tôi liền sắp xếp để đi. Lễ hội đèn lồng tối hôm nay thật sự lung linh khiến tôi và bạn bè rất thích, có nhiều chỗ để chụp hình kỷ niệm" - chị Nghi cho biết.

Hội An rực rỡ sắc màu với các sự kiện chào năm mới 2022

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, lễ hội đèn lồng Hội An được tổ chức định kỳ từ năm 2009 vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là sự kiện tôn vinh nghề làm đèn lồng – nghề thủ công truyền thống tạo nên sản phẩm đèn lồng nổi tiếng của Hội An, góp phần quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu du lịch thành phố.

"Sự kiện "Chung tay thắp sáng Hội An" sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho một năm mới 2022 với nhiều khởi sắc của TP Hội An" – ông Lanh kỳ vọng.

Sự kiện "Hội An – chào năm mới 2022" sẽ diễn ra liên tục với nhiều chương trình bắt đầu từ ngày 24-12-2021 đến 2-1-2022, như: hội đón giáng sinh, hội đón năm mới 2022, chương trình biểu diễn đường phố và các hoạt động thường xuyên như Chợ phiên Hội An, Triển lãm ảnh "Về miền di sản"…

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại vào tối 24-12:

Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ chật kín, du khách tuân thủ quy định mang khẩu trang

Hàng ngàn chiếc đèn lồng được trang trí bắt mắt

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm

Du khách thích thú chụp ảnh bên đèn lồng

Nhiều gia đình đưa trẻ đi chơi đêm Giáng sinh

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trên sông Hoài