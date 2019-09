Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-9, cả trăm cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an quận Thủ Đức... có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.

Công ty này là một trong những công ty con của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Công an đã tiến hành khám xét Công ty Chiến Binh Thép và thu giữ 1 số tài liệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của công ty này với Công ty Alibaba.



Công an có mặt tại Công ty Chiến Binh Thép

Một cán bộ công an cho biết việc khám xét trụ sở công ty này liên quan hoạt động lừa đảo của ông Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) cùng đồng bọn.

Được biết, người đứng tên đại diện Công ty Chiến Binh Thép là ông Trần Huy Phúc, chuyên làm ăn trong lĩnh vực bất động sản.



Trước đó, cả trăm cảnh sát đã phong tỏa, khám xét trụ sở chính Công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Can, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sau khi thu thập một số tài liệu, công an đã đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ông Luyện). Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều chứng cứ, một số ô tô, trong đó có 1 ô tô nhãn hiệu Range Rover, 7 chỗ ngồi, màu trắng mà ông Luyện hay sử dụng để đi giao dịch làm ăn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) được xác định chủ mưu, chỉ đạo em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) mua một số lượng đất nông nghiệp. Sau đó, các đối tượng dùng pháp nhân Công ty Alibaba và hệ thống công ty con lập dự án công ty "ma", phân lô rồi quảng cáo trên mạng xã hội để bán đất nền, có đến hàng ngàn người đã ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.

Ông Nguyễn Thái Luyện thời điểm bị công an áp tải lên xe

Trong một diễn biến liên quan, sáng 20-9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty CP Địa ốc Alibaba đã có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.



Công an TP HCM triệu tập bà Như để phục vụ cho công tác điều tra những sai phạm ở công ty Alibaba.

Đến chiều 20-9, có khoảng 500 người đã đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM hỏi thủ tục tố cáo hành vi lừa đảo của công ty Alibaba. Trong đó công an đã tiếp nhận hơn 100 đơn tố cáo của các nạn nhân mua đất nền của công ty địa ốc tai tiếng này.