Sáng 20-9, hàng chục người dân đã đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (số 674 đường 3/2, quận 10) tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Do quá đông người đến tố cáo nên cán bộ điều tra phải sắp xếp, hướng dẫn các nạn nhân viết đơn tố cáo bên ngoài hành lang.

Hàng chục người đã nộp đơn, cung cấp các thông tin về giao dịch mua đất nền với Công ty CP Địa ốc Alibaba. Công an TP HCM phải huy động hàng chục cán bộ điều tra hướng dẫn người dân.



Khách hàng đến Công an TP HCM tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng vụ án đang được mở rộng điều tra đối với một số người liên quan.



Công an TP HCM đề nghị ai là khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền, các bị hại bị Công ty CP Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Công an TP HCM (địa chỉ 674, Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.



Trong sáng 20-9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty CP Địa ốc Alibaba đã có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo giấy triệu tập.

Công an TP HCM mời bà Ngọc Như đến làm việc xoay quanh một số vấn đề liên quan đến hành vi lừa đảo xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

