Vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 22-5, tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm Công an phường Tân An (thành phố Thủ Dầu Một) nằm trên đường DX 111, thuộc khu phố 9, phường Tân An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Ngọn lửa bao trùm cả khu vực, hàng trăm chiếc xe máy vi phạm đang chờ xử lý lần lượt bốc cháy dữ dội.

Hàng trăm chiếc xe vi phạm đang chờ xử lý tại Bình Dương bỗng nhiên bị cháy rụi

Nhận tin báo cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và TP. Thủ Dầu Một đến hiện trường chữa cháy, đám cháy được dập tắt sau 25 phút.

Tại hiện trường, khu vực cháy là bãi xe ngoài trời với diện tích khoảng 80 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang thống kê với khoảng 144 chiếc xe máy vi phạm tạm giữ chờ xử lý bị cháy.

Cơ quan chức năng sẽ phải xử lý như thế nào với những chiếc xe vi phạm của người dân bị cháy?

Khu vực xảy ra cháy của bãi xe nằm sâu bên trong Trung tâm văn hóa thể thao phường Tân An. Hiện lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.