Tổng số tiền mặt mà vị khách này để quên trong kiện hành lý tại Nhà ga hành khách T1 vào ngày 24-6 vừa qua là 170 triệu đồng.



Bối rối, hành khách đã tìm cách liên hệ với sân bay Nội Bài. Thật may mắn, trong danh mục 17 món đồ vô chủ (hành lý thất lạc/bỏ quên tại nhà ga) ngày hôm đó mà Trung tâm An ninh hàng không (ANHK) Nội Bài phát hiện, bàn giao cho Trung tâm Khai thác ga Nội Bài để quản lý có 1 chiếc vali có nhiều đặc điểm giống với mô tả của vị khách. Đến ngày 27-6, tại Phòng hành lý thất lạc sân bay Nội Bài, vị khách vui mừng nhận lại đầy đủ tài sản và giấy tờ của mình.

Trong trường hợp phát hiện tài sản bị thất lạc/bỏ quên tại Nội Bài, hành khách có thể báo ngay cho lực lượng an ninh hàng không để xử lý theo quy định hoặc gọi điện cho Phòng hành lý thất lạc theo số hotline 0983774546 và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại http://noibaiairport.vn/vi/them-mot-kenh-tim-kiem-hanh-ly-that-lac-huu-hieu--tai-cang-hkqt-noi-bai-nid406.html

Không may mắn như vị khách trên, nhiều hành khách để quên tài sản nhưng sau đó được các hành khách khác "cầm nhầm" và không bàn giao cho sân bay Nội Bài thì việc hỗ trợ tìm kiếm rất khó khăn. Bởi vậy một hành khách đã bất ngờ khi được nhân viên ANHK Nội Bài hỗ trợ tìm lại được một món tài sản lên tới hơn 300 triệu đồng tại khu vực công cộng khi số tiền này đã kịp được 1 người khác "cầm giúp".

Sự việc xảy ra ngày 29-4 tại Nhà ga hành khách T2, khi 2 vị khách trình báo về việc thất lạc 1 phong bì có 1,6 triệu Yên Nhật, tương đương 320 triệu đồng. Ngay lập tức, bộ phận trực giám sát Camera - Đội An ninh cơ động - anh Đỗ Việt Hưng và Nguyễn Văn Hiếu, đã kiểm tra hệ thống camera, khoanh vùng khu vực và phát hiện 1 khách nam giới đã nhặt được chiếc phong bì trên, để trong người và đang ngồi tại ghế chờ sảnh A1 - Tầng 1- Nhà ga hành khách T2.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh Nguyễn Đức Duy, nhân viên Đội An ninh cơ động, đã mời vị khách này về phòng xử lý vụ việc, phối hợp với lực lượng ANHK trong ca trực đấu tranh làm rõ và trao trả lại đầy đủ số tiền cho chủ tài sản.

Chủ nhân của phong bì 320 triệu đồng đang kiểm tra lại tài sản được bàn giao trước sự chứng kiến của nhân viên An ninh Nội Bài - Ảnh NIA

Trong ca trực tối 21-5, khi đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và duy trì an ninh trật tự, anh Nguyễn Văn Thưa, nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô - Trung tâm ANHK Nội Bài, phát hiện 1 ví cầm tay màu đen không xác định được chủ tại sảnh A, tầng 1, Nhà ga hành khách T1. Anh Thưa đã báo cáo cán bộ trực Đội, phối hợp với lực lượng an ninh cơ động đến tiếp nhận, xử lý đúng quy trình an ninh đối với hành lý vô chủ. Trong hành lý để quên có nhiều tài sản giá trị lớn lên tới hơn 400 triệu đồng (319 triệu đồng, 3,1 ngàn USD, 2 miếng kim loại màu vàng 9999). Lực lượng ANHK Nội Bài đã tìm số điện thoại trong hành lý của khách và liên hệ trao trả cho chủ tài sản trong niềm cảm kích.

Tiếp đó, ngày 23-5, anh Phạm Sĩ Hoàng, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô, phát hiện 1 chiếc balô để quên tại khu vực công cộng, sảnh A2, Nhà ga hành khách T2 và đã trao trả cho chủ tài sản với tổng trị giá tài sản lên tới hơn 85 triệu đồng cùng máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động… Ngày 27-5, anh Vũ Thanh Hoàng, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô, phát hiện 1 hành lý bỏ quên tại khu vực công cộng, sảnh E, Nhà ga hành khách T1 và đã trao trả cho chủ tài sản với tổng giá trị 51 triệu đồng, macbook, máy tính xách tay…

Không chỉ lực lượng ANHK Nội Bài mà các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị hoạt động tại Cảng cũng thường xuyên hỗ trợ và trao trả cho hành khách nhiều tài sản bỏ quên. Đơn cử trong quý II/2022, Công ty phát triển đầu tư Hoàng Phong được Cảng cộng điểm chất lượng dịch vụ vì có 12 trường hợp lái xe của công ty đã phát hiện và trao trả tài sản bỏ quên cho hành khách; Một sỹ quan Công an cửa khẩu Nội Bài đã hỗ trợ 1 người khách quốc tịch Ý tìm lại ví tiền với 600 USD và giấy tờ, một hành động nhỏ song làm khách cảm kích viết trong thư cảm ơn rằng "Tôi rất hạnh phúc khi ở đất nước tử tế của các bạn".

Tăng số vụ khách bay quên tài sản 6 tháng đầu năm 2022, gần 1.200 lượt khách đã được sân bay Nội Bài bàn giao lại tài sản bỏ quên trong (năm 2021, con số này là 821 lượt khách), trong đó có 64 vụ được Trung tâm ANHK Nội Bài bàn giao ngay trong vòng 24 tiếng kể từ lúc phát hiện tài sản; còn lại hơn 1 ngàn trường hợp tài sản bỏ quên được chuyển về phòng hành lý thất lạc, mã hóa, quản lý và bàn giao cho khách sau đó. Theo thống kê, các khu vực mà khách thường quên đồ có thể kể đến như khu vực công cộng (trên xe đẩy hành lý, khu vực ghế ngồi), điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phòng chờ ra máy bay (tại ghế ngồi, tại các cửa hàng mua sắm, nhà vệ sinh,…). Đáng chú ý, số lượng các vụ việc khách để quên đồ tại các điểm soi chiếu đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ khách đi sau cầm đồ bỏ quên của khách đi trước và đã kịp đáp xuống các sân bay khác. Đối với các vụ việc như vậy, lực lượng ANHK Nội Bài đã phải kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy soát camera, nhận diện hành khách, phối hợp với lực lượng ANHK tại các cảng hàng không khác để tìm lại và trao trả cho chủ tài sản.

Một số hình ảnh:

Anh Nguyễn Văn Thưa - Trung tâm ANHK Nội Bài - trao lại cho vị khách tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng bỏ quên tại khu vực công cộng - Nhà ga hành khách T1 - Ảnh NIA

Anh Nguyễn Văn Thưa thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và duy trì an ninh trật tự tại Nhà ga hành khách T1 - Ảnh Đình Quang - NIA

Anh Phạm Sĩ Hoàng, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài