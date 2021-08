Điều đầu tiên cần làm sau khi khỏi bệnh là gì? Vẫn nên có một ít thời gian để phục hồi sức khỏe, mau hay lâu tùy người. Có những F0 không triệu chứng hoặc bệnh rất nhẹ, nên hầu như âm tính là khỏe luôn rồi. Những người này có thể thoải mái đăng ký "lên đường" bất kỳ lúc nào.



Song, nếu chưa kịp phục hồi sức khỏe thì cần từ từ. Nhiều người trong thời gian là F0 bị mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém, lo lắng nhiều... nên hết bệnh rồi vẫn còn mệt. Đây là lúc cần tẩm bổ, ngủ bù, sức khỏe sẽ sớm hồi phục.

Không cần phải lo cái gọi là "Covid-19 kéo dài", tức các ảnh hưởng sức khỏe lâu dài sau cơn bệnh, nếu bạn chỉ là một ca bệnh nhẹ. Người bệnh nặng, phải thở máy mới cần lo chuyện phục hồi chức năng. Vì vậy, khi tự thấy bản thân bình thường như xưa, đó là lúc sức khỏe bạn bảo đảm để "lên đường".

Ai "an toàn" nhất trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay? Đó là người tiêm vắc-xin Covid-19 đủ 2 mũi, bệnh tự khỏi; là người tiêm mũi 1 xong, bị bệnh, cũng bớt rồi và khỏi tiêm mũi 2; là người chưa tiêm vắc-xin nhưng bị bệnh Covid-19 và đã hết, khỏi cần tiêm trong ít nhất 6 tháng. Vì vậy, cho dù trước đó bạn đã tiêm ngừa hay chưa nhưng đã trải qua giai đoạn F0 rồi thì an toàn, bởi kháng thể của F0 đã khỏi bệnh mạnh hơn nhiều so với người tiêm ngừa đủ 2 mũi.

Những trường hợp nhiều ngày sau xét nghiệm thấy dương tính trở lại, hay gọi là "tái dương tính" trước đây, đã được nghiên cứu và chứng minh chỉ là một ít xác virus còn sót lại và cơ thể tự tống ra, không phải là tái nhiễm.

Tất nhiên, để an toàn nhất có thể, bạn vẫn sẽ được yêu cầu trang bị bảo hộ ở một mức độ nào đó nếu tình nguyện tham gia công tác tại bệnh viện, khu cách ly, nên cứ an tâm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các công tác khác tại địa phương. F0 có thể tham gia chống dịch ở bất kỳ đâu, trên mọi mặt trận đều cần thiết. Tham gia một hoạt động từ thiện, giúp người khác cũng là cách để bạn vượt qua những căng thẳng trong giai đoạn giãn cách.

Điều cuối cùng bạn cần làm sau khi tự trấn an mình là giải thích với người nhà về những vấn đề nêu trên.