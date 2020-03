Ngày 20-2, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp gỡ, trao quyết định hoàn thành cách ly cho 39 du khách người nước ngoài tại TP Hội An.



Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An tặng hoa chúc mừng các du khách hết thời hạn cách ly

Những du khách này được xác định có tiếp xúc lần cuối với người mắc Covid-19 vào ngày 6-3. Ngày 10-3, họ được cách ly tập trung và đến hôm nay đã đủ 14 ngày (kể từ ngày tiếp xúc lần cuối).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An gửi lời chúc mừng và xin lỗi 39 vị khách vì sự bất tiện khi đi đến Hội An du lịch trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

"Thật không may cho các bạn khi đi cùng với chuyến bay có người nhiễm Covid-19. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, các bạn phải thực hiện việc cách ly 14 ngày. Chúc các bạn về nước an toàn và may mắn. Hy vọng các bạn sẽ nhớ mãi người dân và TP Hội An. Chúng tôi rất mong các bạn thông cảm và được đón tiếp các bạn trong một dịp gần nhất. Hẹn gặp lại các bạn!" - ông Sơn nói.

Vui vẻ rời Hội An, nhiều du khách nói sẽ quay trở lại Quảng Nam, quay lại Việt Nam

Bà Vandoorslaert Michele (quốc tịch Bỉ) nói rằng không hối hận khi chọn Việt Nam làm du lịch lần này. "Tôi hiểu rằng các bạn đã làm những gì tốt nhất có thể để đảm bảo sức khỏe cho chúng tôi và cộng đồng. Mặc dù có thời điểm chúng tôi đã có những trải nghiệm không mấy tốt lành nhưng khi về resort Hội An Coco River, tôi thật sự rất hạnh phúc. Mọi thứ từ nơi ở, ăn uống, chính quyền đã làm rất tốt. Tôi mong sẽ quay trở lại Hội An trong thời gian sớm nhất và đi tham quan nhiều nơi ở Việt Nam hơn" - bà Michele nói.

Ông Rolan Sigrist (quốc tịch Thuỵ Sĩ) cho hay đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam. Theo kế hoạch, ông cùng đoàn sẽ đi du lịch nhiều nơi ở Hội An và các TP khác nhưng vì dịch Covid-19 nên chuyến đi của ông không thật sự trọn vẹn. "Tôi hoàn toàn thông cảm với chính quyền địa phương. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, chúng tôi mong sẽ có cơ hội quay trở lại Việt Nam lần nữa" - ông Rolan chia sẻ.