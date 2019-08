Trước đó, rạng sáng 2-8, anh Phạm Đình Cả đang lưu thông trên tuyến đường thuộc phường Tân Thiện (TP Đồng Xoài) thì bị Huỳnh Tấn Phát tự xưng là CSGT chặn xe, hù dọa để lấy tiền.



Nghi ngờ đây là công an giả, anh Cả đã báo Công an phường Tân Thiện đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huỳnh Tấn Phát khai để có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả CSGT, hù dọa người đi đường vi phạm luật giao thông để lấy tiền.

Đối tượng Phát tại cơ quan điều tra

Thực hiện ý định trên, Phát mua còi hụ, đèn ưu tiên gắn vào mô tô của mình. Bên cạnh đó, Phát cũng mua thêm một khẩu súng nhựa, một đèn pin, một bộ đàm, một chiếc còi để đi hù dọa lấy tiền của người dân. Đợi đến đêm khuya, Phát đeo súng, bộ đàm, còi và điều khiển mô tô đi đến những đoạn đường vắng để chặn mô tô những người chở 3 hoặc không đội mũ bảo hiểm để hù dọa lấy tiền.

Tang vật vụ án

Bằng thủ đoạn trên, Phát đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân. Công an TP Đồng Xoài thông báo những ai từng bị đối tượng Phát cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức trên thì trình báo Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Đồng Xoài), số điện thoại 0918 719239 để được phối hợp giải quyết.