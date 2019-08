Sáng ngày 4-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát), đã tử vong trong lúc đi kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn.



Mưa lũ những ngày qua khiến địa bàn huyện Quan Sơn và Mường Lát xuất hiện lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề cho 2 địa phương này, hiện đã có 2 người chết và 13 người đang mất tích

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 3-8, ông Thao Văn Súa được giao nhiệm vụ đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, do gặp trời mưa to ông Súa không may bị đất đá vùi lấp ở gần trường Tiểu học xã Nhi Sơn.

Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, thế nhưng đến 6 giờ sáng 4-8, thi thể ông Súa mới được tìm thấy.

Hiện, lực lực lượng công an đang phối hợp với các cấp, ngành và gia đình đưa thi thể ông Súa về nhà tổ chức án táng theo phong tục địa phương.

Nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 15C bị sạt lở đất vùi lấp

Được biết, ông Thào Văn Súa đã có thâm niên 10 năm công tác tại vị trí Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn, huyện Mường Lát đã có 2 người tử vong, 1 người đang mất tích. Mưa lũ cũng làm cho nhiều đoàn đường trên tuyến Quốc lộ 16A, 15C qua địa bàn huyện Mường Lát bị sạt lở nhiều nơi.

Còn tại huyện Quan Sơn, mưa lũ đã làm 17 người bị cuốn trôi, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người, hiện có 12 người đang mất tích (10 người của bản Sa Ná, xã Na Mèo và 2 người của bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy).

Trường tiểu học Trung Lý 1 bị đất đá vùi lấp

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể tiếp cận được những vị trí những người gặp nạn mất tích do nước sông Luồng lên cao, việc đi đường vòng gặp nhiều khó khăn do đường rừng núi.