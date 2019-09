Chiều 10-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tài sản hi hữu. Đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra.

Qua đó, nhóm đối tượng gồm: Hồ Dương Huy Hoàng (SN 1999, trú phường Phước Long), Võ Anh Quốc (SN 1999, trú phường Vĩnh Nguyên) Ngô Hoàng Kim Long (SN 2000, trú phường Vĩnh Hải) TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Phạm Quang Hoà (2000, trú TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Hồ Dương Huy Hoàng và Võ Anh Quốc (từ trái qua phải)

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an huyện Lâm Hà, thông qua mạng xã hội facebook, Lâm Quốc Phong (SN 1999, trú thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có quen một người có facebook là U Minh Xoài và hẹn nhau ngày 6-9-2019 sẽ gặp nhau tại Tthị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) để mua cần sa của Phong.

Khoảng 14 giờ ngày 6-9, Phong xuống nhà nghỉ T.P. tại thị trấn Nam Ban để giao cần sa. Khi đi đến đoạn đường cách nhà nghỉ T.P. khoảng 50 m, Phong gặp 1 thanh niên khoảng 20 tuổi vẫy xe Phong lại và hỏi mượn hộp quẹt. Phong dừng xe liền bị người này dùng bình xịt hơi cay tấn công rồi dùng gậy ba khúc đánh vào người Phong.

Đối tượng Ngô Kim Long và Phạm Quang Hòa. (ảnh từ trái qua phải)

Lúc này có thêm 3 thanh niên khác đi trên 2 xe máy tiếp tục đến và đánh Phong. Bị đánh, Phong bỏ chạy và đám người đánh Phong bỏ đi. Khi Phong trở lại hiện trường thì phát hiện mất xe máy nhãn hiệu Honda wave màu trắng đen bạc, mang BKS: 49EL- 5095. Sau đó Phong đã đi trình báo công an.

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiến hành xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng tình nghi. Đến ngày 10-9, cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà đã bắt giữ 4 đối tượng gây án, đưa về trụ sở Công an huyện để đấu tranh, củng cố hồ sơ.