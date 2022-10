Đến cuối ngày 16-10, việc tìm kiếm 3 công nhân bị vùi lấp dưới bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Phía Công ty TNHH TM Tân Quang Cường cho biết đã huy động tổng cộng 18 xe múc, 3 xe ủi và 5 xe máy cày để làm việc liên tục, di dời từng khối cát ra khỏi hiện trường.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ và khoảng 50 công nhân tại chỗ được huy động để tìm kiếm người mất tích.



Theo thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), thời điểm xảy ra sự cố (16 giờ ngày 15-10) có 5 công nhân đang làm việc. Bãi cát từ độ cao 20m sạt lở vùi lấp 4 người, 1 người may mắn chạy thoát là anh Phan Văn Hưng, Tổ trưởng Tổ Khai thác của công trường.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Bùi Quang Trình cách vị trí máy bơm về hướng Tây khoảng 30m, độ sâu khoảng 1m.

3 nạn nhân còn lại hiện vẫn đang mất tích dưới đồi cát, gồm: Nguyễn Văn Trung (quê tỉnh Bình Định), Huỳnh Tân Phước và Nguyễn Văn Nam (cùng trú tỉnh Bình Thuận).

Bên cạnh công tác tìm kiếm, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với PC09 Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Hàm Thuận Nam, nơi xảy ra sự cố là bãi thải của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường đang di chuyển cát đến một vị trí khác (cách 400m) để phục vụ thi công đường ĐT 719B.

Sự cố sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường khoảng 500m.

Mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông) có vị trí khai thác kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Mỏ titan này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác từ tháng 4-2015, với diện tích 515,5 ha, thời gian khai thác là 23 năm.

Ngay trong đêm xảy ra sự cố, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Trong chiều nay 16-10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh gởi Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan sự cố tràn cát tại bãi thải khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum.

Cũng liên quan đến mỏ titan này, trước đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã hướng dẫn lập hồ sơ, đề án đóng cửa mỏ, trả lại một phần diện tích và hướng dẫn về hoàn thổ phù hợp thiết kế thi công đường ĐT 719B.