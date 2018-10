Học sinh bị thương trong vụ thảm kịch điện ở Long An nói gì?

15/10/2018 11:52

Ngày 15-10, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết sáng cùng ngày, Điện lực Châu Thành đã cử đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình 2 học sinh tử nạn và 4 học sinh bị thương do sự cố điện xảy ra trước cổng Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Em Vũ đang được các bác sĩ điều trị tại bệnh viện

Em Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi, 1 trong 4 học sinh bị điện giật hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Long An) dù có nhiều vết bỏng ở bàn chân, tay và đùi nhưng cơ bản sức khỏe đã ổn định, kể lại: "Tụi con đang dắt xe ra thì nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó con té xuống rồi không nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện".

Bác sĩ Châu Nam Huân, trực lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Long An thông tin em Vũ nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2-3 ở bàn tay, bàn chân và đùi. Em Phan Tấn Sang (11 tuổi) cũng bị bỏng độ 1-2 ở hai bàn chân. Hiện tại, 2 em đã tỉnh táo, ăn uống được.

Đám tang cháu Lan

Tại nhà nạn nhân Đinh Tiên Bảo, cha em, ông Đinh Hồng Thảo nói ông có hai con, đứa con gái lớn đã có chồng. "Phía điện lực có đến thăm hỏi gia đình. Hiện gia đình đang bận tang sự nên vấn đề trách nhiệm cụ thể thế nào có lẽ sẽ bàn với họ sau" - ông Thảo chia sẻ.



Công an tỉnh Long An cũng cho biết qua điều tra ban đầu là do trời mưa, sét đánh làm đứt dây điện dẫn đến nổ bình, đây là sự cố thiên tai nên hướng tiếp theo do nội bộ ngành điện giải quyết.





M. SƠN