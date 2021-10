Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Học viện ANND vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc học viện; Huân chương Chiến công hạng ba cho Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc học viện. Dịp này, Chủ tịch nước cũng đã đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện ANND.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Học viện ANND và Bộ Công an phải bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hành động, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người... Chủ tịch nước mong muốn mỗi học viên Học viện ANND cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành người cán bộ, sĩ quan Công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên và cùng học viện tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống 75 năm vinh quang của đơn vị anh hùng.

*Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" cho Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (25.10.1951-25.10.2021).