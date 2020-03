Ngày 13-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - ký công văn về việc khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.



Hội An tạm dừng bán vé tham quan khu phố cổ

Theo đó, UBND TP Hội An cho biết dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, tại Hội An đã có 1 du khách nước ngoài mắc Covid-19.

Để cùng với chính quyền triển khai các phiện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, UBND TP Hội An khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP xem xét, hạn chế tiếp nhận đặt phòng cho khách lưu trú thời điểm này; chủ động từ chối khách đến từ các quốc gia, các vùng có dịch Covid-19 đang bùng phát.

Trước đó, UBND TP Hội An cũng ra thông báo tạm dừng hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ, dừng thực hiện phố đi bộ từ ngày 12 đến 31-3, dừng đưa khách ra Cù Lao Chàm.

Tính đến ngày 13-3, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19. Cả 2 đều là du khách người Anh, trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài. Hiện cả 2 trường hợp này đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Điều đáng mừng là 56 người ở Quảng Nam từng tiếp xúc với các du khách Anh mắc Covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh tại Hội An, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng văn phòng; tăng cường lực lượng y tế, phiên dịch... và các trang thiết bị, vật tư cần thiết cho Hội An để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh.