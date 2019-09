Ngày 16-9, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin (VH-TT) TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có công văn hồi đáp cơ quan báo chí về thông tin quán cà phê ở Hội An xua đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây.



Theo công văn, gần đây, một báo điện tử đăng tải thông tin về việc một nữ du khách ở TP HCM cùng 2 người bạn vào quán cà phê "Con đường xích lô" (Cyclo’s Road Café) ở đường Bạch Đằng (phường Minh An, TP Hội An) thì bị chủ quán từ chối phục vụ và xua đuổi.

Thành phố Hội An nhìn từ trên cao Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Vụ việc này lan truyền rất nhanh trên các diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự quan tâm khá rộng rãi của dư luận với những thông tin được trích dẫn, cách tiếp cận, góc nhìn khác nhau, thậm chí trái ngược nhau và đang trở thành "điểm nóng" với những tranh luận gay gắt, có xu hướng đẩy sự việc đi quá xa, không chỉ ở câu chuyện tại quán cà phê "Con đường xích lô" mà còn đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp và khá nhạy cảm đến hình ảnh Hội An.

Phòng VH-TT TP Hội An đã gặp gỡ trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Trương Thế Kha - con trai chủ quán cà phê "Con đường xích lô" và là người được đề cập trong bài báo; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của thành phố cố gắng tìm các căn cứ đối chứng, nhân chứng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tuy nhiên, bước đầu có thể khẳng định vụ việc này có xảy ra, hai bên lời qua tiếng lại với nhau và ông Nguyễn Trương Thế Kha từ chối phục vụ nhóm của nữ du khách TP HCM là có thật.

Xin đừng làm Hội An tổn thương Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

"Dù do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan nhưng chính quyền thành phố không ủng hộ việc này và phần lớn nhân dân Hội An cũng không đồng tình với hiện tượng đó. Trong những năm qua, nhiều vụ việc về cách hành xử thô lỗ, gian lận, lừa phỉnh, chặt chém giá cả… của các hàng quán đã được kiên quyết xử lý, chấn chỉnh" – ông Nguyễn Văn Lanh khẳng định.

Cũng theo ông Lanh, một thực tế không thể phủ nhận là trong hàng triệu du khách muôn phương đến với Hội An, có một bộ phận không ít, kể cả người Việt hay người nước ngoài, có những thái độ và hành vi trịch thượng, coi thường người bán, thiếu tôn trọng những người xung quanh và đã gây ra những xung đột, va chạm với từng mức độ khác nhau. Từ đó, tất yếu có thể đây đó, lúc này khi khác, người nọ người kia… có những cách hành xử không hay, những sự cố đáng tiếc, dù bốc đồng hay chủ ý cũng đều ảnh hưởng và làm tổn thương đến hình ảnh Hội An. Nhưng không thể từ những trường hợp cá biệt ấy mà suy diễn con người Hội An đang biến thái, vì ham tiền mà phân biệt chủng tộc, phân biệt "Tây" với "Ta", chuộng sang sính ngoại…

Sự việc vừa qua chỉ là cá biệt, Hội An vẫn là thành phố tuyệt vời nhất thế giới Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Vị trưởng Phòng VH-TT TP Hội An cho rằng, những "cơn sóng" dư luận từ vụ việc này trong những ngày qua, dù ở khía cạnh nào cũng là một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người yêu mến Hội An, vì Hội An.

Trước hết, cộng đồng cư dân cũng như mỗi người dân Hội An cần tự nhìn lại mình, suy xét tâm thế và mọi hành vi ứng xử của mình để lường tránh những sự cố và điều tai tiếng không hay. Các cơ quan chức năng cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động, giáo dục về giá trị văn hóa Hội An, tạo sự đồng thuận cao hơn và làm tốt hơn việc phổ biến, hướng dẫn những quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh dịch vụ du lịch.

"Chính quyền và người dân Hội An rất cầu thị, sẵn sàng nhận cái dở, cái sai để điều chỉnh, tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" làm cho hình ảnh Hội An ngày càng thân thiện, gần gũi hơn trong tình cảm của bè bạn khắp và du khách" – ông Lanh chia sẻ.

Hội An luôn cầu thị và đang xây dựng một điểm đến "nhân tình - thuần hậu"

Đối với du khách và công luận, ông Lanh mong rằng mọi người có cái nhìn toàn cục và sự thấu hiểu hơn. Quá trình phát triển của Hội An luôn chịu sự tác động mạnh mẽ, liên tục cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực đến những giá trị nhân văn, sinh thái, cảnh quan, môi trường. Đô thị hóa và hội nhập, phát triển quá nhanh về du lịch dịch vụ, cùng với những biến động về cơ cấu dân cư, nghề nghiệp, môi trường sống, tâm lý xã hội… đặt ra rất nhiều áp lực vô cùng lớn cho khu phố cổ vốn "đất chật người đông". Các tình huống, vụ việc nảy sinh trong hoạt động kinh doanh - dịch vụ - du lịch là những vấn đề nóng hổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Cần có sự cảm thông, chia sẻ và cả lòng khoan dung nếu không may có những vụ việc, sự cố đáng tiếc xảy ra.