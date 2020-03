Thông tin từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết theo lịch bay, dự kiến trong ngày 22-3, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài sẽ đón khoảng 2.348 hành khách (số liệu đặt chỗ, với 2.146 khách Việt Nam, 202 khách quốc tế) từ 15 chuyến bay đến từ Đức, Nga, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, UAE, Nhật Bản, Ấn Độ…



Trước đó, ngày 21-3, số lượng khách nhập cảnh Nội Bài thực tế là 1.451 hành khách, giảm nhiều so với lượng khách đặt chỗ (khách đặt chỗ là 1.782).

Những ngày qua, lượng khách nhập cảnh trên thực tế ở Nội Bài đều giảm so với lượng khách đặt chỗ.

Khách nhập cảnh tại Nội Bài - Ảnh: NIA

Tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) theo lịch bay, dự kiến ngày 22-3 có 2 chuyến bay từ Nhật Bản. Trong đó, 1 chuyến do Vietjet khai thác, hạ cánh với 85 khách; 1 chuyến do Vietnam Airlines khai thác với hơn 200 khách, dự kiến hạn cánh vào tối 22-3. Tuy nhiên, trong những ngày qua, lượng máy bay hạ cánh tại Vân Đồn trên thực tế so với số dự kiến theo lịch bay cũng thường xuyên thay đổi, chủ yếu là giảm so với con số dự kiến.

Trước đó, ngày 21-3, Bộ Ngoại giao thông báo Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

Các trường hợp đặc biệt phải hoàn thành thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định. Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác ở Việt Nam.

Tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Các biện pháp nêu trên được áp dụng từ 00:00 giờ, ngày 22-3-2020.

Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao có Giấy xác nhận âm tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh Việt Nam và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước để tổng hợp số lượng các công dân Việt Nam có nhu cầu về nước, xây dựng kế hoạch để phân bổ số lượng hành khách đến các cảng hàng không.