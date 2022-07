Chiều 7-7, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy TP HCM tổ chức họp báo Hội thảo khoa học "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP HCM".



Chủ trì họp báo có thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng kiêm Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an; ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.



Bộ Công an phối hợp với Thành ủy TP HCM tổ chức họp báo Hội thảo khoa học về đại tướng Mai Chí Thọ.

Ông Phạm Đức Hải cho biết kỷ niệm 100 năm ngày sinh đại tướng Mai Chí Thọ (15-7-1922 - 15-7-2022), Bộ Công an và Thành ủy TP HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP HCM". Hội thảo nhằm khẳng định và tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đại tướng Mai Chí Thọ trong những năm tháng đầy gian khổ của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc xâm lược Mỹ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Phạm Đức Hải, dự và chủ trì Hội thảo khoa học có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Bộ Công an, Thành ủy TP HCM, các tỉnh thành, các vị lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử và các sở, ban ngành, đoàn viên thanh niên (500 đại biểu).

"Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước" – ông Phạm Đức Hải nói.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phạm Đức Hải chia sẻ thông tin tại họp báo.

Theo chủ đề Hội thảo, bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các bài tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng rõ 4 vấn đề:

Thứ nhất, khẳng định những công lao, cống hiến quan trọng của ông Mai Chí Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của miền Nam và của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, ông Mai Chí Thọ với hoạt động thực tiễn, sâu sát cùng với nhân dân, luôn tìm tòi, sáng tạo, là người góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới.

Thứ ba, đóng góp của ông Mai Chí Thọ đối với việc đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, tấm gương của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiên trung, bản lĩnh của cách mạng, một nhân cách lớn, mẫu mực trong công việc cũng như đời thường.

Theo ông Phạm Đức Hải, hội thảo diễn ra vào sáng 12-7 tại Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). Bên cạnh hội thảo, tại Hội trường thành phố cũng diễn ra triển lãm ảnh (gần 90 tấm ảnh) về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Mai Chí Thọ. Ngoài ra, lúc 7 giờ sáng cùng ngày sẽ diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa tại gia đình đại tướng Mai Chí Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh đóng góp của đại tướng Mai Chí Thọ cho sự nghiệp cách mạng rất lớn.

Chia sẻ tại họp báo, thiếu tướng Nguyễn Quang Trung cho biết đóng góp của đại tướng Mai Chí Thọ cho sự nghiệp cách mạng rất lớn. Thời gian mà đại tướng làm trong ngành công an không nhiều, chỉ hơn 4 năm nhưng sự đóng của đại tướng cho lực lượng công an Nhân dân không chỉ ngắn gọn trong thời gian đó.

Đại tướng Mai Chí Thọ được phân công công tác của lực lượng an ninh từ rất sớm. Ngoài ra, đại tướng cũng đóng góp rất lớn với an ninh miền Nam, đặc biệt là TP HCM. Sau khi làm Giám đốc Công an TP, ông Mai Chí Thọ còn giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM.

"104 bài viết mới chỉ miêu tả một phần công lao của đại tướng Mai Chí Thọ cũng như đạo đức cách mạng, tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh của đồng chí đối với nhân dân, tổ quốc và người dân TP HCM nói riêng. Những bài đăng kỷ yếu cũng có giải mật bởi vì có một thời gian đồng chí Mai Chí Thọ làm công tác phản gián và tình báo" - thiếu tướng Nguyễn Quang Trung thông tin thêm.