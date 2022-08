Thắng cảnh hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (người địa phương quen gọi là núi Nhồi, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hóa) đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích Quốc gia năm 1992.

Đây là một thắng cảnh đẹp, gắn với nhiều truyền thuyết. Trước đây, khu vực này núi non trùng điệp, nhưng hiện chỉ còn lại núi Nhồi có hòn Vọng Phu, các dãy núi đá xung quanh đã bị khai thác gần hết.