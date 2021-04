Theo dự thảo nghị quyết, tổ chức, cá nhân không được bố trí cơ sở chăn nuôi tại các phường Tân Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, An Sơn, An Xuân, An Phú (TP Tam Kỳ), Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An, Cửa Đại, Cẩm An (TP Hội An), phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) và khu trung tâm xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

Các khu vực còn lại được quy định như sau: Đối với chăn nuôi nông hộ thì những địa điểm không đảm bảo tách biệt với nơi ở của người dân và không có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất sẽ không được chăn nuôi; đối với chăn nuôi trang trại thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2019 của Bộ NN-PTNT…

Đối với chim yến, dự thảo nghị quyết quy định tổ chức, cá nhân chăn nuôi được phép bố trí nhà yến ở những nơi đảm bảo cách khu dân cư, trường học, chợ, bệnh viện tối thiểu 300 m, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định khác có liên quan.