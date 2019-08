Chiều 8-8, ông Ngô Triệu Cầm, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), cho biết Hội Chữ thập đỏ của xã đang làm thủ tục chôn cất thi thể không xác định được danh tính. Song song đó, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục thông báo tìm kiếm thân nhân cho nạn nhân.

Theo ông Cầm, sáng cùng ngày, du khách đi dạo ven bờ biển ấp Đường Bào đã phát hiện thi thể một người đàn ông cởi trần, mặc quần dài, tóc nhuộm màu đỏ. Du khách đã báo cho nhân viên một khách sạn gần đó và nơi đây đã báo lại với công an xã.

Bộ phận kỹ thuật hình sự Công an huyện Phú Quốc đã khám nghiệm hiện trường và tử thi. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho Hội Chữ thập đỏ xã Dương Tơ để làm thủ tục xin đất an táng.