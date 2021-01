Hai ông cháu bị đoạt mạng dưới bánh xe bồn

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 tối 25-1, trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ngã 5 Phủ Hà (phường Phủ Hà, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), xe bồn do tài xế Nguyễn Kim Lâm (SN 1992) điều khiển theo hướng huyện Ninh Phước đi huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) đã tông vào xe máy do ông Trương Văn Hùng (SN 1964, ngụ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) điều khiển chở theo cháu nội là Trương Gia Cát An (SN 2018) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông Hùng và cháu An bị cán tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.



Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng nằm bẹp dưới gầm bánh trước của xe bồn.



Chiếc xe bồn tại hiện trường

Trước đó, chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 1 tại xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vọng tại chỗ. Nạn nhân là ông Nhữ Nhường (SN 1940, ở phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm).

Vào thời điểm trên, ông Nhường đang đi xe máy thì bị tai nạn với xe 16 chỗ do tài xế Trương Quốc Bình (SN1977, trú tại Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận) điều khiển.