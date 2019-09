Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay ( ngày 1-9), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31-8 đến 19 giờ ngày 1-9 phổ biến 30-60 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Chi Nê (Hòa Bình) 106 mm, Hưng Yên 77 mm, Hà Nam 130 mm, Nho Quan (Ninh Bình) 132 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 108 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 106 mm …

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong đêm nay và ngày mai 2-9, ở các tỉnh nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70 mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-150 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng mai 2-9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 2 đến 6-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300 mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150 mm/đợt).

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.