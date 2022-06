Ngày 7-6, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trận mưa lớn vào rạng sáng ngày 7-6 khiến nước dâng cao, chảy xiết, gây sụt lún, sạt lở trên địa bàn xã Mường Lý.



Mưa lũ bất thường gây sạt lở ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Đến thời điểm này ghi nhận 2 nhà dân bị sạt lở ở bản Ún và bản Sa Lung. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo ông Bình, hiện có khoảng 100 hộ dân (trên 500 nhân khẩu) ở các bản Ún, Sa Lung, Trung Tiến có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống đã được huyện lên phương án di dời đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích lúa của người dân xã Mường Lý

"Phương án của huyện là vận động bà con đi sơ tán đến nhà người thân, điểm trường, nhà văn hoá đảm bảo an toàn, khi nào hết mưa, đảm bảo an toàn sẽ trở về nhà. Chúng tôi phân công các lực lượng túc trực, đảm bảo an toàn người dân và an ninh trật tự"- ông Bình thông tin.

Chính quyền địa phương có mặt tại các điểm sạt lở để đưa ra phương án, hỗ trợ dân di dời đến nơi an toàn

Được biết, đến chiều ngày 7-6 trời đã hửng nắng, nhưng ngành chức năng huyện Mường Lát cũng đang được phân công xuống cơ sở và phát đi thông báo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân ở vùng ven sông suối, cạnh núi đồi sẵn sàng sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn để tránh mưa lũ có thể tiếp diễn.