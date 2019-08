Ngày 29-8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa nhận được thư thăm hỏi, chia buồn từ Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về trường hợp hạ sĩ Trần Văn Lành (26 tuổi, thuộc Công an Tây Ninh) hy sinh khi lặn xuống dòng kênh tìm thi thể một nạn nhân mất tích.

Thư của Bộ trưởng Tô Lâm viết: "Hạ sĩ Trần Văn Lành đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu người dân mất tích dưới lòng kênh Đông, nhận được sự tri ân và thương tiếc của nhân dân, đồng chí, đồng đội. Sự hy sinh của đồng chí hạ sĩ Trần Văn Lành đã thể hiện tinh thần, phẩm chất của người chiến sỹ CAND – vì nước quên thân, vì dân quên mình nhưng cũng là tổn thất lớn của Công an Tây Ninh và gia đình đồng chí. Thay mặt đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần anh dũng của đồng chí hạ sĩ Trần Văn Lành, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình, cá nhân hạ sĩ Trần Văn Lành, chia sẽ những khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung".

Công an Tây Ninh cho biết đang làm thủ tục công nhận liệt sĩ đối với trường hợp hy sinh này. Hạ sĩ Lành là một chiến sĩ hăng hái trong cứu hỏa, dò tìm xác người. Anh được đồng đội thương mến.

Mẹ của hạ sĩ Lành, bà Ngô Thị Kẻo (52 tuổi) kể trước khi mất, Lành có điện thoại về cho bà biết là đang đi vớt người đuối nước ở kênh Đông gần nhà mình. Bà Kẻo dặn dò con trai phải cẩn thận, an toàn. Bà cũng cho biết, chị hai của Lành sắp sinh ở một bệnh viện tại TP HCM nên Lành đã gọi xe chở mẹ đi xuống thăm chị. Hơn 1 giờ sau, khi bà đi gần đến chỗ con gái thì nhận hung tin, nên bà đã tức tốc quay về nhà.



Như báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 27-8, người dân phát hiện xe đạp của ông Trần V. M (66 tuổi, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) nằm dưới mép bờ kênh Đông (thuộc xã Đôn Thuận). Nghi ngờ ông M. chết đuối dưới dòng kênh nên Công an cử hạ sĩ Lành cùng 4 chiến sĩ khác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh lặn tìm.

Khoảng 35 phút sau, 4 chiến sĩ tham gia bơi lên mặt nước riêng hạ sĩ Lành không ngoi lên nên các thợ lặn bắt đầu lặn xuống kênh để tìm thì phát hiện Lành bị đuối nước. Ngay sau đó, hạ sĩ Lành nhanh chóng được đồng đội chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cấp cứu nhưng đã không kịp. Hạ sĩ Lành đã hy sinh vào lúc 14 giờ cùng ngày.

Đến 1 giờ 30 ngày 28-8, thi thể ông M. được lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh tìm thấy và đang làm rõ nguyên nhân tử vong.