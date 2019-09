Vừa qua, nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng mạng thời gian gần đây với những món ăn siêu to khổng - bà Tân Vlog - mang chiếc bánh Trung thu "khổng lồ" lên máy bay của một hãng hàng không mời chào hành khách đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người băn khoăn tại sao bà Tân Vlog lại được cho phép mang chiếc bánh to như vậy lên trên máy bay, liệu rằng chiếc bánh có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm?... Trong khi lĩnh vực hàng không luôn đòi hỏi an toàn nghiêm ngặt về an ninh, an toàn?



Bà Tân Vlog và chiếc bánh Trung thu "siêu to khổng lồ"

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu BL755 từ Hà Nội đến TP HCM ngày 11-9 của hãng hàng không Jetstar Pacific. Khi máy bay đã đạt độ cao ổn định, "bà Tân Vlog", nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng mạng thời gian gần đây với những món ăn siêu to khổng lồ trái ngược hoàn toàn với ngoại hình nhỏ nhắn của bà - bất ngờ xuất hiện.

Đặc biệt, "bà Tân Vlog" còn mang theo một chiếc bánh Trung thu "siêu to khổng lồ" để chiêu đãi toàn bộ hành khách trên chuyến bay khi máy bay khi đang ở độ cao 10.000 m. Chiếc bánh nướng nhân thập cẩm to tới gần 1 m2, nặng 60 kg.

Cùng với bà Tân Vlog, còn có sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội Jetstar Pacific, gửi tặng tất cả em nhỏ có mặt trên chuyến bay những chiếc lồng đèn Trung thu.

Bà Tân mời bánh hành khách

Trước những băn khoăn của cộng đồng mạng về việc ai cho phép bà Tân Vlog mang chiếc bánh lên máy bay, liệu chiếc bánh có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…?, trao đổi với Báo Người Lao Động, một cán bộ Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết đây là chương trình nhân dịp Trung thu của Hãng với mong muốn mang lại niềm vui cho hành khách trên chuyến bay. Chuyến bay đã diễn ra suôn sẻ. Quy trình sản xuất chiếc bánh cũng như việc đưa chiếc bánh lên máy bay đều bảo đảm theo đúng quy trình về an toàn, an ninh cũng như được kiểm soát chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Được biết, Điều 14 Nghị định 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13-10-2015 về an ninh hàng không quy định: Kiểm soát an ninh hàng không đối với suất ăn, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên chuyến bay, nhiên liệu cho tàu bay và các đồ vật khác đưa lên máy bay: Doanh nghiệp cung cấp suất ăn, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên chuyến bay, nhiên liệu cho máy bay chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đối với suất ăn, nhiên liệu cho tàu bay, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên tàu bay tại cơ sở của doanh nghiệp.

Theo đó, các suất ăn, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên chuyến bay, nhiên liệu cho máy bay và các đồ vật khác chịu sự kiểm tra an ninh hàng không thích hợp khi vào khu vực hạn chế, đưa lên máy bay; chịu sự giám sát an ninh hàng không liên tục của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.