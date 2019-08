Sáng 22-8, hàng trăm khách hàng đã tập trung tại văn phòng dự án The Sunrise Bay - còn gọi là Khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đối thoại với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay và nhà phân phối là Công ty Nova Đà Nẵng.



Đối thoại giữa chủ đầu tư, nhà phân phối và khách hàng tại dự án The Sunrise Bay Đà Nẵng sáng 22-8

Tại đây, đại diện Công ty Nova Đà Nẵng cho biết hiện tại, công ty chưa biết khi nào dự án được triển khai trở lại do đang nằm trong quá trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Theo người này, khi công ty mua lại từ cổ đông của Công ty Novaland thì rất hy vọng vào dự án, tuy nhiên phát sinh sự việc bị thanh tra là ngoài ý muốn. "Chúng tôi đã cắt giảm nhân sự rất nhiều. Hiện nay chỉ còn khoảng 10 người, chủ yếu đảm nhận việc chăm sóc khách hàng" – Người đại diện Nova Đà Nẵng trình bày.

Khách hàng yêu cầu chủ đầu tư và nhà phân phối nói rõ thời hạn thi công lại dự án và bàn giao nhà

Đồng thời, Công ty Nova Đà Nẵng cũng cho biết sẽ bảo toàn số tiền mà khách hàng đã đặt cọc. Đến đây, nhiều khách hàng có mặt đã phản ứng, không đồng tình với việc trả lại tiền đặt cọc vì cho rằng giá bất động sản hiện tại đã tăng lên gấp nhiều lần so với thời điểm đặt mua từ 2016.

Ông Trần Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TNHH The Sunrise Bay cho biết từ khi bắt đầu thanh tra vào cuối 2017 thì đến nay, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận về số phận của dự án. Bên cạnh đó, giữa 2019, UBND TP Đà Nẵng cũng có quyết định dừng điều chỉnh quy hoạch sân golf bên trong dự án. Chính vì các lý do đó mà đến hiện tại, dự án The Sunrise Bay phải tạm dừng thi công. "Chúng tôi cũng thiệt hại rất nhiều, các đơn vị đối tác như thi công, thiết kế, nhà thầu… rút hết vì dự án dừng thi công đã quá lâu. Nhân sự của công ty cũng lo lắng, một số đã nghỉ việc. Tất cả phải chờ vào kết luận của thanh tra" – Ông Quỳnh phân trần.

Ông Trần Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TNHH The Sunrise Bay trình bày tại buổi đối thoại sáng 22-8

Theo ông Quỳnh, phía chủ đầu tư cũng mong muốn sớm nhận được kết luận thanh tra để biết rõ nội dung nào của dự án được triển khai nhằm thi công sớm. Đối với những hạng mục chưa đầy đủ thủ tục thì nhà đầu tư sẽ tiến hành bổ sung.

Trước những lý do chủ đầu tư và nhà phân phối đưa ra, khách hàng có mặt tại buổi đối thoại đã bày tỏ sự không đồng tình. Phần lớn khách hàng yêu cầu 2 đơn vị trên phải xác định rõ thời hạn thi công trở lại của dự án và thời hạn giao nhà như những cam kết mà họ đã ký trong hợp đồng đặt cọc. "Đã đầu tư thì lời hay lỗ phụ thuộc vào thị trường. Không thể nói đền lại số tiền đã đặt cọc" – Một khách hàng bức xúc.

Trả lời khách hàng, ông Quỳnh cũng lặp lại, việc triển khai dự án hoàn toàn phụ thuộc vào kết luận của Thanh tra Chính phủ. Lý giải thêm, ông Quỳnh cho rằng, chủ đầu tư cũng đã có nhiều văn bản gửi đến cơ quan chính quyền để đôn đốc việc sớm thông báo kết luận nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Không đồng tình cách lý giải như trên, nhiều khách hàng bức xúc và cho rằng chủ đầu tư phải có trách nhiệm với dự án, không thể phụ thuộc vào kết luận của Thanh tra. "Bà con chúng tôi sẵn sàng ký vào đơn đề nghị của chủ đầu tư, đề xuất các cơ quan Trung ương nhanh chóng thực hiện và công bố kết luận của Thanh tra chứ không phải nói miệng là đã "đốc thúc" mà phải bằng văn bản" – Nhiều khách hàng bức xúc.

Nhiều khách hàng bức xúc tập trung yêu cầu chủ đầu tư và nhà phân phối tiếp tục đối thoại để đưa ra kết luận

Được biết, năm 2016, chủ đầu tư dự án The Sunrise Bay đã thông qua nhà phân phối là Công ty Nova Đà Nẵng bán hơn 1000 nhà phố, biệt thự theo hợp đồng đặt cọc. Giá mỗi căn từ 4 đến 9 tỉ đồng tùy theo vị trí và diện tích. Sau đó, chủ đầu tư có sự thay đổi trong nhân sự lãnh đạo và cổ đông. Đồng thời, dự án được triển khai với tiến độ chậm, đến giữa 2018 thì dừng thi công. Trong khi đó, theo hợp đồng đặt cọc, chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao nhà trong quý I và II năm 2018. Trên thực tế, hiện tại dự án đang bị bỏ hoang, các hạng mục xây dựng vẫn đang dang dở.