Ngày 17-11, tin từ Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa tổ chức trao trả cho anh Trần Văn Sáu (SN 1984; ngụ huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 1 chiếc ví đựng tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác và thẻ ngân hàng do bị đánh rơi trước đó.



Anh Sáu (bìa phải) nhận lại chiếc ví cùng nhiều tài sản khác bên trong từ tay đại úy Tuấn tại Công an TP Hà Tiên vào sáng nay (17-11). Ảnh: Hiền Đệ

Theo đó, vào ngày 12-11, anh Sáu cùng người thân đến tham quan các điểm du lịch tại TP Hà Tiên. Thế nhưng, khi quay về khách sạn nghỉ ngơi thì anh Sáu mới phát hiện mình bị đánh rơi chiếc ví đựng hơn 15 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Anh Sáu nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nào để tìm lại được chiếc ví này vì khu du lịch ở TP Hà Tiên có rất đông người qua lại nên buồn bã trở về quê.

"Tôi hết sức bất ngờ vì đến hôm sau thì tôi nhận tin mừng vì người nhặt được chiếc ví đó là đại úy công an ở Hà Tiên. Do bận thu xếp việc nhà nên hôm nay tôi mới đến Công an TP Hà Tiên để nhận lại chiếc ví này từ tay người nhặt được"- anh Sáu vui sướng nói.

Người nhặt được chiếc ví của anh Sáu là đại úy Phạm Văn Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Tiên), cho biết khi vừa hết ca trực vào sáng ngày 13-11, trên đường về nhà (đến đoạn tỉnh lộ 28 thuộc tổ 2, khu phố 2, phường Bình San, TP Hà Tiên) thì đại úy Tuấn phát hiện và nhặt được 1 chiếc ví da màu đen. Mở ra thấy bên trong có hơn 15 triệu đồng, 1 thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ khác mang tên anh Sáu nên mang về cơ quan báo cáo lãnh đạo đơn vị. Sau hơn 1 ngày lần theo thông tin trên giấy tờ tùy thân, Công an TP Hà Tiên đã tìm được người chủ của chiếc ví bị đánh rơi. Đồng thời, mời anh Sáu thu xếp công việc đến đơn vị để nhận lại tài sản.