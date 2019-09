Ngày 4-9, nguồn tin cho biết vào 8 giờ 30 ngày 28-8, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài lập biên bản sự việc về việc hành khách N.Đ.T. (sinh năm 1988, ở Bắc Ninh), đi chuyến bay VJ469, chặng bay Hà Nội-Cần Thơ, dự kiến cất cánh lúc 7 giờ 05 cùng ngày, đã trình báo để quên 1 ví màu nâu, bên trong có hơn 2,7 triệu đồng và giấy tờ cá nhân khi qua máy soi chiếu xách tay sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1.



Khu vực soi chiếu xách tay sảnh E nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài - Ảnh minh hoạ: Dương Ngọc

Qua kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera giám sát an ninh, phát hiện thấy hành khách Rao Zhong Chao (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc), đi chuyến bay VJ773, chặng bay Hà Nội-Cam Ranh, dự kiến cất cánh lúc 7 giờ 55 cùng ngày đã cầm chiếc ví trên và đi vào trong khu vực cách ly.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài để xác minh, làm rõ. Do không đủ căn cứ để xử lý nên Đồn công an đã bàn giao hành khách trên cho Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.