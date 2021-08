Ngày 27-8, Công an TP Bạc Liêu cho biết sau khi khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại Công ty Tài chính F88 (phường 7, TP Bạc Liêu), Công an TP đã khám xét trụ sở công ty và nơi ở của các nhân viên để củng cố hồ sơ xử lý các bước tiếp theo.

Trụ sở Công ty Tài chính F88 - nơi xảy ra chùm ca bệnh Covid-19

Trước đó, Công an TP Bạc Liêu đã có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ xác định việc hoạt động của Công ty Tài chính F88.

Khám xét nơi ở của nhân viên Công ty Tài Chính F88

Qua đối chiếu với các quy định về phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh kết luận từ khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh đến nay, chỉ có loại hình dịch vụ cần thiết, thiết yếu theo quy định mới được phép hoạt động. Công ty Tài chính F88 không thuộc đối tượng theo quy định để hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty Tài chính Công ty F88

Theo ngành y tế tỉnh Bạc Liêu, từ khi xuất hiện ca mắc Covid-19 vào ngày 23-8, đến nay đã ghi nhận 20 ca dương tính liên quan ổ dịch tại Công ty Tài chính F88.