Ngày 10-9, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty TNHH M.T.S (thị xã Phú Mỹ) liên quan đến nghi vấn buôn bán mặt hàng bị cấm.



Trước đó, công an thị xã Phú Mỹ tiếp nhận thông tin có 2 chiếc container được vận chuyển vào công ty M.T.S để xử lý tiêu hủy hàng hóa bên trong. Tuy nhiên, thực tế số hàng hóa đã không được tiêu hủy mà có các phương tiện với biển kiểm soát từ các tỉnh thành khác đến lấy hàng từ các container này chở ra bên ngoài.

Hàng hóa trong các container là các loại phế phẩm từ nhựa, nhiễm dầu mỡ và có mùi hóa chất, nghi vấn là chất thải nguy hại (hàng cấm).

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại công ty M.T.S

Khoảng 18 giờ ngày 9-8, Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế Môi trường Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông và Công an xã Tóc Tiên kiểm tra một xe tải, trên xe có 2 tài xế có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm di chuyển qua khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao thông thuộc ngã tư Hội Bài - Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ). Cơ quan Công an sau đó lập biên bản và niêm phong toàn bộ số hàng.

Tài xế khai chạy thuê cho người tên Bình. Bình yêu cầu tài xế lấy hàng từ công ty M.T.S trong khu xử lý rác thải 100 ha xã Tóc Tiên vận chuyển đến khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (địa điểm cụ thể ông Bình sẽ thông báo khi gần đến khu vực bỏ hàng).

Tài xế cho biết việc tiếp nhận hàng bắt đầu từ khoảng 13 giờ ngày 9-8, đến khoảng 18 giờ cùng ngày. Khi xe bắt đầu vận chuyển hàng thì bị công an phát hiện. Các tài xế khai nhận số hàng hóa trên xe tải là thùng phi nhựa, can nhựa, bao nylon, các loại phế liệu nhựa … đã ép gọn, được tiếp nhận từ công ty M.T.S.