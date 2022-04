Chiều 30-4, tại trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng

Đại tá Nguyễn Thế Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ





Thượng tướng Lương Tam Quang tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1969, quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trinh sát an ninh, ngoại ngữ tiếng Anh và quản trị kinh doanh quốc tế; tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Trước khi điều động về Khánh Hòa, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.