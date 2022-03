Sáng 15-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Học viện Cảnh sát nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này..



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Hoàng Anh Tuấn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (phải), tặng hoa chúc mừng đại tá Hoàng Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã chúc mừng Công an tỉnh có tân Phó Giám đốc. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đại tá Hoàng Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại địa bàn mà Bộ Công an đã phân công.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ Công an Trung ương, Học viện Cảnh sát nhân dân trong suốt quá trình công tác và sự chia sẻ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnhi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Trên cương vị công tác mới, ông sẽ tiếp tục không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn, 45 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; đã có 25 năm công tác trong ngành công an.