Khen đột xuất hiệu trưởng tố cáo gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

02/02/2019 17:03

Ngày 2-2, đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất và tặng giấy khen cho thầy Nguyễn Văn Phạn (Hiệu trưởng Trường Tiểu học "A" Vĩnh Khánh) cùng 1 học sinh trường này vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.



Thầy Phạn cùng học sinh của trường được công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất vì dám đứng ra tố giác tội phạm. Ảnh do Công an cung cấp.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 5 giờ sáng 18-12-2018, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Lê Long Hồ (SN 1988; ngụ ấp Tô Bình, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thực hiện hành vi hiếp dâm bé T.T.M.H (SN 2007; con riêng của vợ Hồ) nhưng không thành vì bị bé gái này kháng cự quyết liệt.

Sự việc được nhiều người biết đến khi bé H. kể cho bạn học cùng lớp nghe. Từ thông tin này, thầy Phạn đến cơ quan công an trình báo sự việc.

T.Nốt