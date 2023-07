Sau bài viết "Khiếp sợ thùng container biến dạng lao trên đường" trên Báo Người Lao Động số ra ngày 18-7, phản ánh tình trạng những chiếc xe đầu kéo chở theo thùng container biến dạng, biển số rách nát ngang nhiên lưu thông ở Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), sáng 19-7, tổ công tác gồm Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Phú Mỹ và Phòng CSGT Công an tỉnh BR-VT đã tổ chức kiểm tra, làm rõ.



Kiểm tra là "dính" vi phạm

Khoảng 9 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện 3 xe đầu kéo chở container phế liệu của Công ty CP Hàng hải Phú Hải (gọi tắt là Công ty Phú Hải, địa chỉ tại quận 7, TP HCM) đang chạy trên đường 965 vào Khu Công nghiệp Phú Mỹ 2 (thị xã Phú Mỹ) để cung cấp phế liệu cho nhà máy thép tại đây. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu 3 tài xế xe đầu kéo dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác đo chiều cao, kiểm tra lốp xe đầu kéo chở container phế liệu của Công ty CP Hàng hải Phú Hải

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 xe đầu kéo chở theo container chất đầy phế liệu vượt quá chiều cao, vận chuyển vật liệu dễ rơi không phủ bạt, lốp xe không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật… Đáng chú ý, trong khi xử lý 3 phương tiện vi phạm, tổ công tác còn phát hiện rơ-moóc mang biển kiểm soát 51R-332.80 hết hạn đăng kiểm từ tháng 3-2023. Theo đó, ngoài lập biên bản vi phạm đối với 3 xe đầu kéo, tổ công tác còn tạm giữ rơ-moóc hết hạn đăng kiểm để xử lý theo quy định.

Điều đáng nói, tại thời điểm tổ công tác chốt chặn, xuất hiện một số "cò" đứng từ xa quan sát để thông báo cho các tài xế xe đầu kéo chở phế liệu dừng đậu xe dọc 2 bên lề đường để tránh bị xử phạt. Điển hình, một xe đầu kéo mang biển số Bình Dương khi nhận được "tín hiệu" từ nhóm "cò" liền đậu xe ở lề đường 965, cách tổ công tác khoảng 300 m rồi bỏ trốn.

Lúc này, tổ công tác phải cử lực lượng công an tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện tài xế này đang "lánh nạn" cuối đường 965. Lúc này, tài xế cho biết tên là Trần Văn Quốc (quê Quảng Bình). Kiểm tra sổ đăng kiểm, tổ công tác phát hiện xe đầu kéo và rơ-moóc đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 5-2023. Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế Trần Văn Quốc về hành vi: Giấy kiểm định hết hạn, đậu xe nơi có biển cấm… Đồng thời, tổ công tác đã ra quyết định tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Người trong cuộc nói gì?

Làm việc với tổ công tác, tài xế Quốc cho biết đang chạy xe Công ty TNHH MTV TMDV Đầu tư Lê Đại Thắng (địa chỉ ở Bình Dương). Công ty này có nhiều xe đầu kéo chuyên chở container phế liệu cung cấp cho nhà máy thép ở Khu Công nghiệp Phú Mỹ 2. "Do hôm nay hết xe nên ông chủ bảo tôi lấy xe đầu kéo này để chở phế liệu. Mấy lần trước tôi chạy không bị lực lượng CSGT kiểm tra. Tôi tính chạy nốt hôm nay để mai đi đăng kiểm" (!?) - tài xế Quốc phân trần.

Xe đầu kéo của Công ty TNHH MTV TMDV Đầu tư Lê Đại Thắng hết hạn kiểm định vẫn ngang nhiên chở phế liệu

Trở lại với những xe container vi phạm của Công ty Phú Hải, chia sẻ với phóng viên, tài xế Lê Văn Bảy (quê Cần Thơ) cho hay chạy xe đầu kéo chở phế liệu cho Công ty Phú Hải khoảng 3 năm. Hằng ngày, ông chạy xe đầu kéo chở container phế liệu từ cảng đến cấp cho nhà máy thép ở Khu Công nghiệp Phú Mỹ 2. Theo tài xế này, do đoạn đường di chuyển không xa nên "chủ quan" không phủ bạt, ràng buộc cẩn thận và không biết… rơ-moóc xe hết hạn đăng kiểm. Riêng tài xế Nguyễn Văn Tuấn (ngụ thị xã Phú Mỹ) cho rằng mỗi ngày dùng xe kể trên chở từ 3 đến 4 chuyến hàng phế liệu cho Công ty Phú Hải nhưng chẳng sao!

Tài xế của Công ty CP Hàng hải Phú Hải ký vào biên bản vi phạm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại úy Nguyễn Thành Trung, công tác tại Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Phú Mỹ, cho biết trên địa bàn có nhiều xí nghiệp, nhà máy thép nên hằng ngày có nhiều xe đầu kéo chở container phế liệu đến đây cấp hàng. "Theo kế hoạch, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Phú Mỹ thường xuyên đi tuần tra để xử lý các phương tiện vi phạm giao thông, trong đó có xe đầu kéo chở container phế liệu. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nhiều phương tiện chở container phế liệu về hành vi để vật liệu rơi vãi, không phủ bạt, một số phương tiện hết hạn đăng kiểm thì bị tạm giữ… "Ngoài tuần tra thường xuyên, chúng tôi còn phối hợp với lực lượng khác hóa trang, mật phục để xử lý các phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, do tài xế các phương tiện chở container phế liệu có đội "cò" chuyên theo dõi tổ công tác, có động tĩnh là báo cho tài xế tìm cách đối phó, khiến việc kiểm tra, xử lý gặp khó" - đại úy Trung nói.

Cũng theo đại úy Trung, với hành vi điều khiển xe đầu kéo hết hạn đăng kiểm, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng, riêng chủ xe là cá nhân thì mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng, là tổ chức thì từ 12 - 16 triệu đồng.