Đứng đầu cho sự gian dối ở Đồng Nai là dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền do Công ty CP Du lịch Giang Điền (Công ty Giang Điền) làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại huyện Trảng Bom.



Bất chấp để làm liều

Là một trong hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án trên, bà Lê Hồng Giáng Tiên (TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết tháng 9-2010, gom góp tất cả vốn liếng, gia đình bà đã ký "hợp đồng góp vốn đầu tư" với Công ty Giang Điền để mua lô đất diện tích 384 m2, giá hơn 1,8 tỉ đồng tại khu dân cư Giang Điền (khu B).

Hơn 1 năm sau đó, vợ chồng bà đã chuyển tổng cộng 7 lần với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, tương đương 95% giá trị lô đất. Theo cam kết trong hợp đồng, chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, chủ đầu tư phải bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà. Tuy nhiên, 12 năm trôi qua, Công ty Giang Điền đã nhiều lần bội tín việc giao sổ cho khách hàng.

Nhiều khách hàng mua đất của Công ty Giang Điền 12 năm nhưng chưa được cấp sổ và xây dựng nhà để an cư .Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, những ngày qua, các công ty như Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản (BĐS) Phương Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Nam Bộ, BĐS Miền Nam... cũng vẽ ra và quảng bá rầm rộ có dự án Aqua Residences với diện tích 20.177 m2, bao gồm hàng trăm nền liền kề có diện tích từ 100-110 m2/nền nằm ngay trung tâm huyện, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, có sổ hồng riêng, thổ cư, sở hữu công viên 1.000 m2… để rao bán.

Lần theo thông tin trên, phóng viên hỏi người dân nhiều giờ nhưng không ai biết dự án ở đâu. Sau đó, phóng viên nhờ một "cò" đất ở huyện dẫn đường mới đi tới được. Qua quan sát, toàn bộ khu đất này nằm tại xã Hưng Lộc, thực tế các công ty trên rao bán chỉ là cánh đồng cỏ mọc um tùm, khuất tầm mắt. Phía ngoài có tường gạch bao quanh và cánh cổng đóng kín, không đúng như lời quảng bá "có cánh" nêu trên. Vậy mà, theo "cò" đất, đã có người "dính".

Ở tỉnh Bình Dương, một dự án đang cố tình huy động vốn của khách hàng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai là dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam. Dự án này do Công ty TNHH Dịch vụ BĐS và Xây dựng Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư BĐS Maple Land.

Dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam đến nay vẫn chưa xong phần móng, dù đã mở bán và thu tiền của khách hàng từ năm 2021. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Theo quảng cáo, dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam có tên thương mại "Honas Residence" được quy hoạch trên khu đất 4.584 m2, gồm 1 tòa cao ốc 29 tầng và 2 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 500 căn hộ, giá dự kiến từ 26 triệu đồng/m2. Từ khi dự án chỉ mới có quy hoạch 1/500, chủ đầu tư đã thu tiền của khách hàng bằng hình thức giữ chỗ. Chị P. (một khách hàng đăng ký giữ chỗ) cho hay từ giữa tháng 9-2021, đơn vị phân phối đã cho khách hàng giữ chỗ với số tiền 60 triệu đồng/căn hộ.

Tiếp đó, đến tháng 11-2021, chủ đầu tư chính thức mở bán, ngoài tiền đặt cọc 50 triệu đồng thì 1 tuần sau khách hàng phải đóng thêm 10%. Khi nào chủ đầu tư xây xong phần móng, khách hàng sẽ đóng thêm 20%. "Đã gần 1 năm trôi qua, dự án vẫn chưa xong phần móng" - chị P. lo lắng.

Ngoài dự án trên, ở Bình Dương còn có thể kể hàng loạt dự án có hành vi tương tự. Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án chung cư An Phú do Công ty TNHH Đầu tư BĐS An Phú Land làm chủ đầu tư (tọa lạc tại đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP Thuận An).

Vẫn mãi chờ!

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, ngoài chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, đầu năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án chung cư An Phú do có hành vi đặt tên dự án (tên thương mại là Tecco Felice Homes - PV) khi chưa được cơ quan thẩm quyền quyết định.

Đối với việc Công ty Hoàng Nam tự ý mở bán dự án và thu tiền của khách hàng, ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng Quản lý nhà và BĐS - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, khẳng định sẽ kiểm tra và nếu đúng như phản ánh thì sẽ có biện pháp xử lý. Ngoài ra, ông Vinh còn cho hay việc Công ty Hoàng Nam đặt tên thương mại dự án khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam là "Honas Residence" là vi phạm bởi doanh nghiệp chưa đăng ký xin phép tên thương mại tại Sở Xây dựng. "Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định việc các đơn vị phân phối tự thu tiền của khách hàng là vi phạm" - ông Lê Quang Vinh nhấn mạnh. Ông cho hay các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm vi phạm.

Trở lại với dự án của Công ty Giang Điền, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, năm 2011 UBND tỉnh này duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Theo đó, dự án có diện tích hơn 118 ha, trong đó khu A là điểm du lịch sinh thái thác Giang Điền với diện tích hơn 37 ha; khu B là khu dân cư với diện tích hơn 42 ha; khu C là khu dân cư nông thôn mật độ thấp, diện tích hơn 37 ha. "Dự án này chưa được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư để thực hiện, chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai và xây dựng theo quy định" - ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, khẳng định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc Công ty Giang Điền thực hiện ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền nhà cho hộ gia đình, cá nhân là vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật về nhà ở và luật kinh doanh BĐS.

Lý giải về việc Công ty Giang Điền hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng 7 căn nhà mẫu tại khu B, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng năm 2019, khi phát hiện, Thanh tra sở này đã ký quyết định xử phạt hành chính với công ty trên do thực hiện xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng với số tiền hơn 202 triệu đồng. Kế đến, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định xử phạt Công ty Giang Điền về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép với số tiền 15 triệu đồng vào năm 2018.

Liên quan dự án Aqua Residences ở huyện Thống Nhất, ông Nguyễn Đình Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện, khẳng định trên địa bàn không có dự án nào tên Aqua Residences tọa lạc ở xã Hưng Lộc. Khu đất bị rao bán thực chất từ tháng 8-2022, UBND huyện Thống Nhất đã có quyết định thu hồi 1.816 m2 đất trồng cây hằng năm khác của ông Phan Văn Nghĩa (SN 1965, thị trấn Dầu Giây) đang sử dụng thuộc thửa đất số 102, tờ số 77 bản đồ địa chính xã Hưng Lộc. Diện tích đất bị thu hồi này hiện huyện đã bàn giao cho xã quản lý, đăng ký kế hoạch sử dụng.

Khi phóng viên đặt câu hỏi có phải toàn bộ khu đất mà các công ty tự vẽ dự án đều do ông Nghĩa làm chủ khu đất và hướng xử lý thế nào thì ông Cương nói sẽ cho kiểm tra cụ thể và trả lời sau.

"Các sai phạm tại dự án của Công ty Giang Điền đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ và đề xuất hướng xử lý. Hiện nay, các sai phạm ở dự án trên đang được UBND tỉnh và Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét". Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai