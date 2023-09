Ngày 28-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Sắc (nguyên chủ tịch UBND phường An Hòa, TP Biên Hòa) về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND phường An Hòa.

Bị can Sắc được cho tại ngoại.



35 căn nhà xây dựng liền kề trái phép khiến ông Phan Thanh Sắc, chủ tịch UBND phường An Hòa, bị kỷ luật cách chức vào cuối năm 2020

Theo thông tin ban đầu, khi giữ chức chủ tịch UBND phường An Hoà, ông Sắc đã cùng cán bộ địa chính "tiếp tay" cho 9 người dân làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 50 thửa đất của 2 hộ dân.

Hiện Công an TP Biên Hoà đang mở rộng điều tra những cán bộ liên quan.

Trước đó, cuối năm 2020, liên quan 35 căn nhà liền kề xây trái phép tại phường An Hoà, UBND TP Biên Hoà đã cách chức Chủ tịch UBND phường An Hòa đối với ông Phan Thanh Sắc.

Ông Phan Thanh Sắc được xác định đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo điều hành tại địa phương trên cương vị là Chủ tịch UBND phường An Hòa từ năm 2018-2020, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép, không phép phức tạp trên địa bàn.