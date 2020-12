Chiều 30-12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa có Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, vào ngày 24-12.



Sớm bắt giữ các đối tượng

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại điều 348, Bộ Luật Hình sự nên khởi tố vụ án để mở rộng điều tra. Sau khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền huyện An Phú truy tìm nhóm người tổ chức đưa bệnh nhân (BN) 1440 (ngụ huyện An Phú) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xử lý theo pháp luật.

Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang - nhận định đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch Covid-19 ở nước ta. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này để trừng trị nghiêm minh theo pháp luật.

Ôtô của tài xế M.V.T, người chở nhóm người nhập cảnh trái phép, đang bị lưu giữ tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Ảnh: HOÀNG KIM

Cũng theo đại tá Lâm Thành Sol, ngay sau khi có thông tin BN 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới tại khu vực cửa khẩu Long Bình thuộc huyện An Phú rồi di chuyển bằng ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 67A-157.51, do tài xế M.V.T (SN 1990; ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, TP Cần Thơ và TP HCM để tập trung rà soát những người tiếp xúc với BN này.

Theo lời khai của tài xế M.V.T, khoảng 2 giờ ngày 24-12, anh đón nhóm 7 người vượt biên trái phép bằng đường sông từ Campuchia, tại khu vực cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, 1 người trong nhóm đón taxi về Cà Mau, 6 người (5 nam, 1 nữ) chở đi TP HCM. Lúc đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An, có 2 người xuống để về Vĩnh Long (BN 1440) và 1 người về Đồng Tháp (BN 1452). Hơn 7 giờ cùng ngày, anh T. cùng 4 người còn lại xuống vỉa hè đường Tên Lửa (gần Bến xe Miền Tây, TP HCM) để uống cà phê. Tài xế sau đó quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên Quốc lộ 62 để ăn sáng. Trong 4 người này, đã xác định có 2 người mắc Covid-19 là BN 1451 (quận 5) và BN 1453 (quận 9).

Tiếp tục truy vết

Việc truy vết, tìm kiếm những người tiếp xúc với những BN Covid-19 trong đường dây nhập cảnh trái phép nói trên đang được các địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.

Liên quan đến BN 1452, Viện Pasteur TP HM cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, tổng số F1 của BN 1452 (quê ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc là 8 người; F2 là 118 người.

Cũng liên quan đến BN 1452, ngày 30-12, UBND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ra thông báo khẩn truy tìm nhóm hành khách đi cùng chuyến xe với nữ BN này. Bước đầu xác định ngày 24-12, xe khách mang BKS: 68B-008.05 của nhà xe Hiền Vân do tài xế tên Bình điều khiển và chở theo 12 người (trong đó có 10 hành khách) xuất phát từ tỉnh Bến Tre.

Khi xe đến trạm dừng chân Minh Phát 2 (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì đón thêm 3 khách, trong đó có BN 1452. Sau khi đưa BN 1452 về huyện Lai Vung, xe khách này đưa 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi xuống tại khu vực cầu vượt thuộc thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Hiện vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ này.

Đối với nam thanh niên sau khi vượt biên từ Campuchia rồi tách nhóm nhập cảnh trái phép để về Kiên Giang như nói ở trên, chiều 30-12, ông Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, xác nhận đã tìm thấy và đưa người này đi cách ly với kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin đã lấy mẫu xét nghiệm 52 trường hợp tiếp xúc với BN 1453 (quận 9), trong đó 42 trường hợp có kết quả âm tính, 10 trường hợp đang đợi kết quả.