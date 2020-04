Ngày 16-4, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Bông (28 tuổi; ngụ KV5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bên trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nơi thường tụ tập nhiều người bán hàng rong.

Thực hiện chủ trương về phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã ban hành quy định cấm bán hàng rong trong khuôn viên bệnh viện. Sau đó, phát hiện một số đối tượng vẫn tiếp tục bán hàng rong trong khuôn viên bệnh viện nên lực lượng chức năng tiến hành thu giữ hàng hóa.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 15-4, Phòng Hành chính - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thông báo cho những người mua bán hàng rong đến nhận lại một số hàng hóa bị thu giữ, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, bà Bông và những người trong gia đình có hành vi phản đối, la hét, đòi bán trở lại.

Khi lực lượng Công an phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) đến can thiệp, bà Bông cùng những người trong gia đình tiếp tục chửi bới, lăng mạ người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự nên bị đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại đây, bà Bông lại tiếp tục gây rối nên Công an phường Trần Phú đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Quy Nhơn lập hồ sơ tạm giữ, chờ xử lý.