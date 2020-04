Ngày 15-4, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi) và Trần Phuớc Tài (38 tuổi; cùng ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".



Trần Phuớc Tài

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 11-4, Tài điều khiến xe máy chở Tình, khi đến khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn 4 (xã Tiên Sơn), 2 đối tượng được cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt dừng xe, yêu cầu kiểm tra thân nhiệt.

Lúc này, Tài xuống xe nhưng Tình không xuống xe, Tình không đeo khẩu trang. Cán bộ công an tiếp tục yêu cầu Tình xuống xe đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho Tình, yêu cầu Tình đeo khẩu trang.

Nguyễn Phúc Tình

Tuy nhiên, không những không chấp hành, Tình còn chửi bới cán bộ làm nhiệm vụ, tiếp đó 2 đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm hành hung đánh vào đầu cán bộ công an. Lực lượng công an đã khống chế đưa 2 đối tượng vào chốt để làm việc, tại đây 2 đối tượng tiếp tục chửi bới và lao vào đánh cán bộ, đối tượng Tài còn dùng máy cưa lốc để đe dọa, tấn công cán bộ làm nhiệm vụ.



Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra 2 vụ tấn công người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, chiều 6-4, Nguyễn Văn Phương (SN 1982; ngụ thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT611. Khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực chân đèo Le (giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), cán bộ làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu Phương dừng lại để kiểm tra y tế.

Nguyễn Văn Phương

Sau đó, Phương có thái độ bất hợp tác, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi tới một nhà dân gần đó lấy dụng cụ cào lúa quay lại vung đánh một cán bộ Công an huyện Nông Sơn. Rất may, cán bộ công an né kịp nên không bị thương. Trước tình hình đó, lực lượng tại chốt kiểm dịch đã khống chế Phương áp giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Phương hiện đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Trung Thành đang bị truy nã

Vào ngày 5-4, đối tượng Nguyễn Trung Thành (SN 1988; ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) không đội mũ bảo hiểm, có hành vi tát nữ cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tam Thành. Thành sau đó bị khởi tố bị can về tội "Chống người thi hành công vụ" nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Phú Ninh hiện đang phát lệnh truy nã đối với bị can này.