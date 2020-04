Từ hôm qua đến sáng nay 3-4, trên mạng lan truyền thông tin đại sứ quán các nước cảnh báo người dân rời khỏi Việt Nam gấp, thậm chí còn có thông tin Anh yêu cầu rút toàn bộ công dân Anh ra khỏi Việt Nam.



Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên sáng 3-4, đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết điều này là không đúng sự thật. “Không có chuyện Đại sứ quán Anh cảnh báo công dân Anh rời khỏi Việt Nam”. Đại sứ quán Anh chỉ thực hiện công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và toàn cầu.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khuyến cáo ngừng đi du lịch đối với các công dân Anh đã có từ ngày 14-3. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, hôm qua 2-4, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward có đi thị sát một số điểm, kêu gọi các công dân Anh đang du lịch Việt Nam sớm thu xếp về nước vì hết chuyến bay. Trong số các điểm thị sát có sân bay quốc tế Nội Bài.

Đại sứ Anh không kêu gọi công dân về nước mà chỉ nhắc nhở các công dân Anh vẫn còn đi du lịch sớm về Anh.

Đại diện Đại sứ quán Anh nhấn mạnh rõ họ không kêu gọi công dân về nước mà chỉ nhắc nhở các công dân Anh vẫn còn đi du lịch sớm về Anh. Dự kiến hôm nay Đại sứ quán Anh sẽ có thông tin chính thức bác bỏ tin đồn sai sự thật này.

Trước đó, thông tin từ Đại sứ quán Anh cho biết Đại sứ quán đã nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ từ công dân Anh đang đi du lịch tại Việt Nam do nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy. Đại sứ quán đã có những hướng dẫn cũng như hỗ trợ công dân Anh trong việc tìm kiếm các đại lý du lịch, các chuyến bay trở về nước.

Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons trong thông điệp được thực hiện để chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh được Đại sứ quán Anh gửi tới báo chí hôm 30-3 nhấn mạnh, cùng với việc các doanh nghiệp và cửa hàng không thiết yếu hiện đã tạm thời đóng cửa, người dân địa phương hay người nước ngoài tại Việt Nam đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

"“Cách ly xã hội” là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nhưng nó có nghĩa là gì? Tại Hà Nội nơi tôi đang sống, số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể và nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang. Đồng thời, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với những người xung quanh” - Đại sứ Anh Gareth Ward cho biết.

Theo Đại sứ Anh tại Việt Nam, những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. “Chúng tôi khuyên bạn hãy tuân thủ luật pháp và phong tục Việt Nam để tránh bị xử phạt. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây, không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này”- ông nói



Theo tìm hiểu, từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt từ tháng 3-2020, đại sứ quán nhiều nước tại Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo đối với công dân nước mình, đặc biệt là khách du lịch, về việc nếu có kế hoạch về nước thì nên tìm kiếm thông tin về những chuyến bay và trở về nước sớm nhất có thể. Lý do là vì các chuyến bay hiện tại có thể bị hoãn, hủy và các đường bay có thể bị đóng cửa, các công dân đó và khách du lịch nếu không trở về nước sớm sẽ khó có thể xuất cảnh được trong thời gian tới. Đây là khuyến cáo chung của các Bộ Ngoại giao đối với các công dân của họ đang ở nước ngoài, không chỉ đối với các công dân đang ở Việt Nam.

Đơn cử, Đại sứ quán Canada khuyến cáo: "Công dân Canada đang du lịch nước ngoài chú ý: Việc di chuyển về nước sẽ ngày càng khó khăn hơn do các hãng hàng không hủy các chuyến bay và những quy định mới có thể được đưa ra mà không báo trước. Kế hoạch du lịch của bạn có thể bị gián đoạn và bạn sẽ phải ở nước ngoài lâu hơn dự kiến. Hãy tìm hiểu những cách để trở về Canada và xem xét việc quay lại sớm hơn dự định".

Các đại sứ quán cũng đã tiến hành bảo hộ công dân bằng việc hỗ trợ tìm kiếm thông tin chuyến bay cho người có nhu cầu về nước, kết nối hỗ trợ khi công dân bị hoãn, hủy chuyến bay... Các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài cũng đang tích cực tiến hành những việc tương tự để hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các công dân bị mắc kẹt ở các sân bay quốc tế trên đường trở về nước...

Đối với công dân nước ngoài đang ở Việt Nam, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 26-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã cung cấp thông tin về việc gia hạn thị thực (visa) cho người nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn này. Bà Hằng cho biết đã trao đổi với cơ quan chức năng và được biết, người nước ngoài hiện đang ở Việt Nam có thể làm các thủ tục gia hạn thị thực tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo đúng quy định.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin và sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết các vấn đề liên quan tới thị thực lưu trú của công dân nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và thực tiễn quốc tế.