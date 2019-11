Theo clip được camera ghi lại, sự việc xảy ra ngày 10-11, thượng úy Nguyễn Xô Việt mặc quần lửng, áo thun, ngồi cách quầy tính tiền không xa. Cháu bé con của anh ta, cầm gói xúc xích, đứng tần ngần khi nhân viên trạm nghỉ đề nghị trả tiền. Nguyễn Xô Việt ngoắt tay gọi con rồi bước tới sát quầy, lấy gói xúc xích từ tay con, trở ra chỗ ngồi. Anh ta mở gói xúc xích và quay lại quầy, nhưng không phải để trả tiền mà ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và thẳng tay tát vào mặt một nhân viên khác, trước sự chứng kiến của rất nhiều người tại trạm nghỉ này.



Sau khi clip được đăng tải, ngày 11-11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt để làm rõ vụ việc. Sau đó, một số báo chí dẫn lời Công an xã Tân Phú rằng vụ việc là do "hai bên hiểu lầm" và "hai bên đã ngồi lại, đã xin lỗi, đã giải quyết xong".

Cách trả lời nhằm hướng vụ việc "đã được xử lý", nhưng theo kiểu "huề cả làng" như trên càng làm cho dư luận bất bình, bởi chính lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định kiên quyết xử lý những cán bộ chiến sĩ vi phạm quy tắc ứng xử của lực lượng công an nhân dân (CAND), không bao che các hành vi vi phạm.

Xưa nay, được đứng trong hàng ngũ CAND là vinh dự, tự hào, từ đó phải luôn giữ gìn tác phong, đạo đức của người cán bộ, chiến sĩ CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy. Hình ảnh đội ngũ CAND đã từng ngày đẹp lên, bởi bao người đã quên mình vì nước vì dân. Hành vi của thượng úy Nguyễn Xô Việt đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CAND, làm cho không chỉ người dân, mà không ít cán bộ chiến sĩ CAND cũng bất bình, cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được của một người đứng trong hàng ngũ CAND.

Hình ảnh trong clip cho thấy rõ thái độ ứng xử của thượng úy Nguyễn Xô Việt là kẻ cả, cửa quyền, xem thường luật pháp và có tính chất côn đồ. Cái sự hung hăng, quyết ăn thua đủ rồi sau đó, bị đưa ra công luận lại xuống nước xin lỗi thì dân tình không lạ, vì cũng là "kịch bản cũ", đã từng diễn ra không ít lần. Nhưng không thể vì vậy mà ghi nhận rằng "đã thực sự hối lỗi" rồi xử nhẹ, xuê xoa. Thử hỏi nếu không có clip đó thì anh ta có dám nhận mình đã gây sự không, có hối lỗi không, hay chẳng có chuyện gì xảy ra dù hành vi đó, sự việc đó là có thật, có nhiều người chứng kiến?

Sáng 13-11, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết sẽ có chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng. Hy vọng từ chỉ đạo này, những cá nhân vi phạm như đại úy Nguyễn Thị Hiền (gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11-8), thượng úy Nguyễn Xô Việt sẽ nhận mức kỷ luật tương xứng. Hơn bao giờ hết, điều cốt lõi trong các mối quan hệ xã hội và cũng là bài học sâu sắc với từng cá nhân chính là sự tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương, nhất là người phục vụ trong cơ quan công quyền, gần gũi nhân dân.