Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm quy tắc ứng xử, tác phong không đúng chuẩn mực ở nơi công cộng. Các vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.



Phải xử nghiêm để làm gương

Đoạn clip mới được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh vào sáng 10-11 ở trạm nghỉ Hải Đăng, xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, một người đàn ông chỉ tay bảo một đứa trẻ đi vào cửa hàng ở trạm lấy đồ ăn. Khi đứa trẻ lấy một gói xúc xích đi ra phía quầy thu tiền thì 2 nhân viên gồm 1 nam, 1 nữ có ý nói cậu bé phải tính tiền nhưng ông này ra hiệu cho cậu bé cứ mang gói xúc xích đi ra. Trong lúc cậu bé lưỡng lự chưa biết nghe lời ai thì ông này nhảy đến giật gói xúc xích từ tay cậu bé rồi bóc vỏ ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy, sau đó tiến tới tát vào mặt nam nhân viên trước sự chứng kiến của nhiều người. Nhiều người xem đoạn clip đã lên tiếng phản đối, thể hiện thái độ bất bình đối với hành động của người đàn ông (sau đó được biết là thượng úy Nguyễn Xô Việt, cán bộ Công an thị xã Phổ Yên).

Hình ảnh người đàn ông ném xúc xích, tát nhân viên trạm nghỉ được camera an ninh ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 11-8, hình ảnh nữ hành khách Lê Thị Hiền (đại úy, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội) gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) dư luận bất bình. Sau đó, bà Hiền đã bị xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng hàng không. Cục Hàng không Việt Nam cũng ra quyết định cấm bay 1 năm đối với bà Hiền.

Bày tỏ quan điểm về vụ việc thượng úy Nguyễn Xô Việt, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng theo Luật Dân sự, trong trường hợp này, thượng úy Việt với vai trò người bố là người giám hộ, phải chịu trách nhiệm với đứa con vị thành niên của mình, nên ra xin lỗi nhân viên cửa hàng và mua lại số xúc xích đó.

Đánh giá về 2 trường hợp cán bộ, chiến sĩ nêu trên, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng bản thân họ đều được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nên phải chịu trách nhiệm cá nhân. "Với những người thiếu sự tu dưỡng, luôn nghĩ mình là công an, người nắm quyền lực nên muốn làm gì ai thì làm. Cách xử sự của họ làm xấu phẩm chất cá nhân và hình ảnh của ngành. Sau vụ việc nêu trên, dư luận tiếp tục đánh giá thấp công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số sĩ quan công an" - ông Nhưỡng đánh giá.

Đồng quan điểm với ĐB Nhưỡng, ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng đây là những vụ việc "con sâu làm rầu nồi canh", những cán bộ này cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của ngành để làm gương phòng ngừa ngăn chặn các cán bộ chiến sĩ khác. "Trong ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã quán triệt rất sâu sắc và chặt chẽ trong khi thi hành công vụ, đặc biệt là đối với dân. Từ những lời dạy của Bác Hồ đối với ngành công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải thực thi cho tốt" - ông Hòa nói.

Lãnh đạo phải liên đới chịu trách nhiệm

Về việc xử lý thượng úy Nguyễn Xô Việt, bên hành lang QH ngày 13-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cho biết cơ quan công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng úy Việt để làm rõ hành vi liên quan. "Tôi đã chỉ đạo với quan điểm là phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm" - ông Tỏ nói.

Đánh giá về quyết định tạm đình chỉ với thượng úy Nguyễn Xô Việt, ông Nhưỡng cho rằng đây là quyết định đúng đắn, kịp thời. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần tiếp tục xử lý nghiêm. Qua sự việc trên, theo ông Lưu Bình Nhưỡng, cơ quan quản lý, ngành cũng cần xem xét công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ở đây không phải xử lý về phương diện chính quyền mà phải xử lý cả về mặt Đảng. "Cán bộ lãnh đạo là người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, phải có trách nhiệm với cán bộ chiến sĩ của mình"- ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 5-11, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong báo cáo mới đây gửi bộ, Công an TP Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc bà Hiền từ đại úy xuống trung úy và điều động xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.

Liên quan 2 vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thông tin về đạo đức công vụ, Chính phủ đã phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và giao cho từng cơ quan, đơn vị xây dựng đạo đức, văn hóa công vụ của từng cơ quan, tùy theo vị trí công tác. "Nếu ai làm sai, theo quy định phải xem xét xử lý. Văn hóa công vụ là chung nhưng đạo đức nghề nghiệp, xử lý của từng vấn đề là từng cơ quan, đơn vị thực hiện. Đặc biệt lực lượng vũ trang, thường xuyên tiếp xúc với dân thì càng phải giữ lối sống, sinh hoạt gương mẫu" - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhìn nhận.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết hiện sự việc thượng úy Nguyễn Xô Việt vẫn đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu, làm rõ. "Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có). Cơ quan công an sẽ kiên quyết làm rõ mức độ sai phạm và có hình thức xử lý, không bưng bít, bao che" - Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Cũng bên hành lang Quốc hội ngày 13-11, trả lời Báo Người Lao Động về 2 vụ việc nêu trên, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ sắp tới sẽ có chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng.