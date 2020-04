Tối ngày 1-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), cho biết vừa ra quyết định xử phạt với Lê Vũ K., trú xã Quỳnh Lộc, số tiền 300.000 đồng vì đã có hành vi không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 khi đi ra đường.



Cơ quan công an mời K. lên làm việc - Ảnh: Quỳnh Lộc

Trước đó, ngày 31-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Quỳnh Lộc đi kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Những người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông hoặc tại nơi công cộng đều được nhắc nhở.

Khi phát hiện K. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhắc nhở, chụp ảnh. Tuy nhiên, khi về nhà, K. lên mạng xã hội Facebook viết: "Thằng nào dám phạt tao".

"Chiều ngày 1-4, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã mời K. lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 300.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang"- ông Trung cho biết thêm.

Trước đó, trong ngày ngày 31-3 và ngày 1-4, Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh và Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An cũng đã xử phạt 2 người không đeo khẩu trang nơi công cộng 200.000 đồng/người.