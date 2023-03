Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 13-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Không khí lạnh tràn về, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

Dự báo chiều và đêm 13-3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 16 đến 19 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh; từ đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Từ ngày 13 đến 14-3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, gió mùa Đông Bắc, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.