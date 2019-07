Tang thương bao trùm thôn xóm nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Liên quan đến 3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên QL5 (thuộc địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương) khiến 7 người chết, 2 người bị thương sáng ngày 23-7, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công văn khẩn yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo ngành Y tế tỉnh ưu tiên cao nhất trong việc cứu chữa cho các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người; Ban ATGT tỉnh, huyện tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương và gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ các gia đình tổ chức an táng cho các nạn nhân tử vong.

Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan; đặc biệt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với toàn bộ lái xe trong các vụ tai nạn. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty phát triển hạ tầng đầu tư tài chính Việt Nam, Sở GTVT tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và TP Hải Phòng kiểm tra đưa vào dự án trung tu Quốc lộ 5 việc nâng cấp điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn tuyến Quốc lộ 5. Trước mắt, làm ngay việc tổ chức giao thông, cắm biển hạn chế tốc độ và gờ giảm tốc tại các vị trí điểm mở dải phân cách và qua các khu vực đông dân cư; nghiên cứu xây dựng cầu vượt nhẹ qua đường tại các đoạn tuyến có đông dân cư, nhiều khu công nghiệp, trường học, bệnh viện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở GTVT trong cả nước tổ chức rà soát, đánh giá tình hình an toàn giao thông trên các đoạn tuyến đi qua khu đông dân cư, các điểm mở dải phân cách cứng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong cả nước, xây dựng phương án khắc phục trước mắt bằng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương; đối với những đoạn tuyến cần có đầu tư nâng cấp lớn thì nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2026; Bên cạnh đó, Sở GTVT tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu ôtô trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, như Quốc lộ 5, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51; Chủ động rà soát, đánh giá đề xuất với Bộ GTVT và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông, sửa chữa bảo trì và đầu tư nâng cấp nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước.