Ngày 14-9, nguồn tin của phóng viên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát vừa có thông báo về vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23-6 tại quầy thuốc tây Thanh Nhi, thuộc thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh.

Ông Đinh Quốc Tùng bị thương sau khi anh em Sơn – Lợi hành hung

Theo đó, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an xã Cát Khánh chuyển đến, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do như sau:

Xuất phát từ mâu thuẫn nảy sinh với ông Đinh Quốc Tùng (44 tuổi) trong lúc nói chuyện dẫn đến bực tức, anh em ruột Nguyễn Tùng Sơn (37 tuổi) - Nguyễn Đức Lợi (30 tuổi; cùng ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh) đã có hành vi dùng tay, chân đánh gây thương tích cho ông với tỉ lệ thương tật 2%. Hành vi của Sơn và Lợi có lỗi, trực tiếp xâm hại đến sức khoẻ, thân thể của ông Tùng.

Tuy nhiên, tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Tùng dưới 11% và hành vi của Sơn - Lợi không thuộc các trường hợp được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k thuộc Khoản 1, Điều 134 Bộ Luật hình sự. Do đó, hành vi của Sơn - Lợi không cấu thành tội phạm.

Clip ông Đinh Quốc Tùng bị anh em Nguyễn Tùng Sơn và Nguyễn Đức Lợi đánh

Như Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23-6, trong lúc đang làm việc tại quầy thuốc tây Thanh Nhi, ông Tùng bất ngờ bị 2 anh em Sơn - Lợi xông vào chửi bới rồi hành hung vào đầu, mặt, mắt và ngực.

Theo ông Tùng, năm 2020, ông có vay của mẹ ruột Sơn - Lợi 135 triệu đồng. Sau đó, ông đã trả hết khoản nợ này. Tuy nhiên, trưa 23-6, anh em Sơn - Lợi cho rằng ông Tùng vẫn còn nợ tiền mẹ mình nên đã xông đến hành hung, dù ông đã giải thích không còn nợ nần gì mẹ của họ nữa.