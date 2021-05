Trong tình hình dịch Covid-19 liên tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử lý hành vi vi phạm các biện pháp phòng trách dịch bệnh, đặc biệt là việc trốn tránh khai báo y tế và áp dụng các biện pháp cách ly y tế, gây hậu quả nghiêm trọng.



Có thể bị phạt tù

Ngày 14-3-2020, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Đắc Tùng và Trần Đăng Minh (ngụ Hà Nội) liên quan việc tụ tập đông người, ăn uống, hát hò, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Công an TP Hải Dương khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra tại phường Hải Tân, TP Hải Dương đối với N.T.T là người nghi mắc Covid-19 nhưng không khai báo y tế, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, để lây bệnh cho chồng, con và người giúp việc; làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa, gây thiệt hại kinh tế và sự hoang mang trong nhân dân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can đối với D.T.H (nam tiếp viên hàng không) để điều tra tội "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". TAND TP HCM sau đó đã tuyên phạt 2 năm tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 4 năm đối với bị can này.

Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền tại nhiều địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cá nhân trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế.

Dẫn chứng những vụ trên để thấy theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc.

Cụ thể, khoản 1 và 2 điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi từ chối hoặc trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng; từ chối hoặc trốn tránh áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, có thể bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người thực hiện hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người có thể bị phạt tù từ 1-12 năm tù và còn có thể bị phạt đến 100 triệu đồng; trốn khỏi vùng cách ly hoặc cố ý khai báo y tế không trung thực để trốn tránh cách ly cũng có thể bị truy tố vào tội này.

Xử lý nghiêm để răn đe

Xuất phát từ "tính chất đặc biệt" của các hành vi vi phạm liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước cũng như sự đồng lòng đồng tâm của đại bộ phận quần chúng nhân dân góp phần đẩy lùi dịch bệnh, xin có một số kiến nghị sau:

- Cơ quan chức năng cần rà soát lại tất cả các hướng dẫn, hoàn thiện để có các quy định, hướng dẫn chính xác, đơn giản, dễ hiểu nhất, giúp người dân hiểu rõ về dịch bệnh; những việc cần làm, những việc không được làm để chống dịch; sử dụng tất cả các phương tiện từ công nghệ thông tin cho đến áp phích, truyền thông đại chúng… Đặc biệt tuyên truyền, giáo dục hậu quả của việc không tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch và các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

Thành lập nhiều tổ công tác phối hợp phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an các địa phương rà soát, phân loại, lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt lưu tâm số khách đến từ vùng dịch, người vừa mới trở về từ khu cách ly để phục vụ công tác quản lý, phương án phòng chống dịch.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ hơn tại các cửa khẩu, qua việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và công an các địa phương, tổ chức y tế, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh để kiểm soát chặt các cửa khẩu, ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời nắm tình hình người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh để phục vụ công tác phòng chống dịch.

- Tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm răn đe người dân, tăng cường ý thức phòng chống dịch.

Yên Bái xác định được 219 F1 Đến chiều 4-5, tỉnh Yên Bái đã xác định được 219 F1, 482 F2 trên địa bàn trước đó đã tới dự đám cưới có ca bệnh Covid-19 tại huyện Trấn Yên, hôm 1-5. 181/219 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo TP Yên Bái cách ly kéo dài thêm 14 ngày đối với 11 chuyên gia người Ấn Độ và Trung Quốc sau khi đã cách ly 14 ngày và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, do chưa xác định được chính xác nguồn nghi ngờ lây nhiễm và tính chất lây nhiễm của biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái, do vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Th.Tuấn