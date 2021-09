Trong ngày 11 và 12-9, nhiều hộ dân ở khu vực Khe Cạn (thuộc tổ 26 và 27, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phải sống trong cảnh nước ngập sâu vào nhà. Trong sáng 12-9, dù mưa đã có phần ngớt đi nhưng một số nhà dân vẫn còn ngập hơn nửa mét.

Ông Võ Văn Trinh, người dân tổ 27, cho biết khu vực Khe Cạn thường xuyên đối mặt với cảnh mưa ngập đã hơn chục năm nay. "Cứ mưa xuống là nước ngập, mưa nhỏ thì ngập đường, nước vào sân còn mưa to thì nước ngập vào nhà, có nhà dâng lên hơn 1m, phải di chuyển đi chỗ khác" - ông Trinh cho hay.

Một số hộ dân cho hay trong đêm 11-9, họ phải thức trắng đêm để tát nước vào thời điểm dứt mưa. Đến sáng 12-9, mưa lớn trở lại khiến nước mấp mé lại tiếp tục chực dâng vào nhà.

Khu vực Khe Cạn ở quận Thanh Khê- TP Đà Nẵng bị ngập nước

Đường vào khu dân cư Khe Cạn bị ngập nước sáng 12-9

Bà Dương Thị Xanh (SN 1968, trú tổ 26) cho biết nhà bà bị ngập sâu hơn 1m trong ngày 11-9. Đến ngày 12-9 thì nước rút bớt còn khoảng nửa mét. Bà ở nhà cùng với 2 cháu nhỏ nên trong đêm cả 3 bà cháu phải lên gác gỗ để ngủ. Đồ đạc có giá trị trong nhà được hàng xóm phụ kê lên cao để đỡ hư hỏng. "Sáng nay, tôi phải cho mấy đứa nhỏ lên nhà nội của nó để trú đỡ, mẹ cháu thì đi làm "3 tại chỗ" ở công ty dệt may gần đây" - bà Xanh nói.



Nhà bà Dương Thị Xanh bị nước ngập vào nhà, sinh hoạt đảo lộn

Căn bếp và toilet bị ngập nước khiến cuộc sống của 3 bà cháu càng khổ sở hơn

Đồ đạc trong nhà được kê lên cao để tránh bị trôi

Theo bà Xanh, gia đình bà rất khó khăn, nhà cửa hư hỏng nhiều năm nay nhưng do nằm trong khu vực giải tỏa nên không sửa chữa được. Bà mong muốn nhà nước hỗ trợ một phần để bà sửa sang lại cho các cháu được ở trong điều kiện tươm tất hơn.

Nhà của chị Nguyễn Thị Thu Hương ở tổ 27 bị ngập nước, chỗ khô ráo nhất trong nhà là khu vệ sinh ở phía sau. Gia đình chị có 2 cháu nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi. Bé lớn đang học online nhưng những ngày này thì không thể học được

Chị Hương và chồng trong sáng 12-9 phải nhờ người dân ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đến đón 2 bé về ở nhà ngoại

Hai vợ chồng bám trụ lại nhà để giữ đồ đạc

Ông Huỳnh Tấn Đức, tổ trưởng tổ 26, cho biết tổ có hơn 70 hộ dân nhưng có đến 37 hộ bị ngập nước, nhiều nhà ngập sâu. "Sáng nay phường có hỗ trợ cho bà con, mỗi hộ được 10 gói mì tôm để ăn trưa. Lát nữa tôi sẽ đi phát cho từng nhà" - ông Đức nói.

Một cặp vợ chồng trẻ sống ở tổ 26 phải đưa toàn bộ quần áo, mền mùng ra ngoài nhờ giặt ủi giúp vì mưa đêm 11-9 đã khiến đồ đạc ướt hết

Vợ chồng ông Võ Văn Trinh, tổ 27 cho biết hai ngày nay, cả gia đình phải sinh hoạt trên gác gỗ

Cảnh khốn khổ của người dân sống trong khu vực Khe Cạn mỗi khi trời mưa to

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, cho biết phường Thanh Khê Tây đã có phương án sơ tán dân ở khu vực Khe Cạn nếu mưa to kéo dài, ngập sâu. "Khu vực này thì thường xuyên xảy ra tình trạng mưa là ngập. Nhưng năm nay thì mới mưa theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập sâu. Hiện tại, bà con chủ yếu vẫn ở nhà để coi giữ đồ đạc hoặc dọn qua nhà khác cao hơn trong khu vực. Nếu mưa to kéo dài thì chúng tôi sẽ vận đồng bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn" - ông Thuyên nói.

Theo ông Thuyên, trước đây địa phương bố trí Trường Tiểu học Lê Văn Tám làm nơi sơ tán cho bà con Khe Cạn nếu xảy ra ngập nước. Nhưng hiện nay, trường này đang được trưng dụng làm khu cách ly. Chính vì vậy, địa phương đã lên phương án bố trí Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển làm nơi sơ tán.