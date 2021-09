Do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 11-9, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có 21 nhà tốc mái. Cụ thể, ở xã Điền Hòa có 10 nhà, xã Phong Hải 7 nhà, xã Phong Xuân 2 nhà và xã Phong Hiền có 2 nhà. Trong chiều cùng ngày, lực lượng xung kích của các xã cùng các gia đình khắc phục.

Một căn nhà ở huyện Phong Điền bị tốc mái

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng mưa đo được các trạm từ 19 giờ ngày 10-9 đến 15 giờ ngày 11-9 phổ biến từ 100-300mm; mực nước các trạm trên sông Hương, tại trạm Kim Long mực nước là +0,36m dưới báo động I là 0,64m, sông Bồ là +0,42m dưới báo động I là 0,98m.

Hiện nay mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp và đảm bảo an toàn nếu lũ về. Dự báo, từ ngày 11 đến ngày 13-9 tại tỉnh này có thể xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa khoảng 150-300mm, có nơi trên 400mm, cần đề phòng ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.

Nhà của một hộ dân ở Phong Điền bị tốc mái

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sơ tán trên 4.000 hộ dân với hơn 11.000 nhân khẩu đến nơi kiên cố nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 5 gây ảnh hưởng. Trước nguy cơ sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (Phong Điền), ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ để lại vài người trực, còn lại phải sơ tán công nhân xuống thủy điện Rào Trăng 4 hoặc ra bên ngoài. Vào tháng 10-2020, sự cố sạt lở đất tại công trình dự án này khiến cho 17 công nhân gặp nạn, 6 thi thể đã được tìm thấy, số còn lại đang mất tích.

Chính quyền xã giúp dân lợp lái mái nhà

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có phương án dự trữ 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo. Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

Giúp người dân lợp lại nhà bị tốc mái

Tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn; quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời triển khai Công điện của Bộ y tế về phòng chống bão và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.