Sau bài viết trên Báo Người Lao Động về "Những con đường kinh hãi ở Bình Dương", sáng 24 và 25-4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Bình Dương đã xử lý các phương tiện vi phạm trên một số tuyến đường chính.



Nhiều phương tiện bị dừng kiểm tra do chở hàng quá tải

Theo đó, lực lượng này đã chia thành các đội, cùng lúc tỏa về các tuyến đường để xử lý các phương tiện vi phạm.

Khi đang tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn đi qua thị xã Dĩ An), lực lượng phát hiện tài xế Nguyễn Quốc Tuấn điều khiển xe ben lưu thông hướng từ tỉnh Đồng Nai, chở đá dăm vượt thùng xe gần 20 cm. Phát hiện lực lượng CSGT, tài xế này cho xe lưu thông với tốc độ cao, thường xuyên đổi làn để tránh bị xử phạt. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế tấp xe vào lề đường để kiểm tra và phát hiện chở quá tải trọng cho phép trên 100% nên lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Tuấn 7,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng; phạt chủ xe 17 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng.

Tiếp đó, lực lượng này chốt chặn khu vực gần mỏ đá Tân Đông Hiệp thì phát hiện xe ben do tài xế Phạm Thanh Duyên điều khiển chở hàng quá tải gần 50%. Xe này không có phù hiệu nên lực lượng đã lập biên bản xử phạt tài xế 4 triệu đồng, giữ bằng lái xe 2 tháng; phạt chủ xe 7 triệu đồng.

Xe do tài xế Văn Công Gấm điều khiển, chở vượt quá tải trọng cho phép 300%

Tại Quốc lộ 13 (đoạn qua TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng) do một đội khác của Công an tỉnh Bình Dương phụ trách, phát hiện xe do tài xế Văn Công Gấm điều khiển, chở vượt quá tải trọng cho phép 300%, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế 10 triệu đồng, tước GPLX 4 tháng; phạt chủ xe 19 triệu đồng.

Một tài xế bị CSGT tỉnh Bình Dương lập biên bản xử lý hành chính, sáng 25-4, do điều khiển phương tiện chở quá tải trọng cho phép.

Cũng tại Quốc lộ 13, lực lượng CSGT phát hiện xe do tài xế Trần Minh Tươi điều khiển chở quá tải trọng 52% nên đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế là 6 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng; phạt chủ xe 15 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng.

Một trường hợp chở hàng quá tải trên Quốc lộ 13 bị lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương xử phạt sáng 25-4

Đặc biệt, trong quá trình lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát có rất nhiều thanh niên điều khiển xe máy bám theo, mỗi khi CSGT xử lý phương tiện vi phạm là các đối tượng này cũng tấp vào khu vực gần đó và liên tục gọi điện thoại.

Theo lực lượng CSGT tỉnh Bình Dương, đó là lực lượng canh xe được chủ xe hoặc các doanh nghiệp thuê để đi canh lực lượng CSGT, sau đó báo về cho các tài xế nhằm tránh bị xử lý. Chỉ tính trong sáng 24 và ngày 25-4, Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử lý hành chính hàng chục trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là xe chở đá, cát từ trong các mỏ đá ra.

Một thanh niên bám sát lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát

Theo tim hiểu của chúng tôi, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 18 mỏ đá do 16 doanh nghiệp quản lý, được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy phép khai thác. Do đó, để xử lý tận gốc vấn đề, UBND tỉnh Bình Dương cần có chế tài buộc các doanh nghiệp khai thác đá vận chuyển hàng hóa lên xe đúng tải trọng cho phép. Đồng thời, yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải ký cam kết về chở hàng đúng tải trọng, trường hợp nào vi phạm có thể rút giấy phép hoạt động. Có như vậy mới có thể quản lý tốt việc chở đúng tải trọng cho phép, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Xe chở quá tải trong các mỏ đá ở tỉnh Bình Dương

Thanh tra giao thông là lực lượng quản lý tại nơi xuất bến, hầm đá, mỏ đá, bến cảng. Do đó, lực lượng này phải có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác tại các mỏ đá chất hàng không đúng tải.

Mỏ đá Tân Đông Hiệp, nơi có rất nhiều xe ben chất hàng quá tải, sau đó lưu thông ra các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cũng cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, lực lượng này đã tung 100 quân số để xử lý các phương tiện vi phạm. Theo đó, chỉ tính ngày 24 và 25-4, đã lập 6 Biên bản vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm quá khổ, quá tải. Tổng số tiền phạt hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, tước quyền sử dụng có thời hạn 2 tháng đối với phù hiệu của 3 phương tiện, tước quyền sử dụng có thời hạn từ 2 tháng đối với 2 GPLX.